15 ani de la aderarea Romaniei la NATO. Stoltenberg: Ne protejam si ne aparam reciproc de orice amenintare

"Anul acesta marcam aniversarea a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO, cea mai puternica Alianta din istorie. Extinderea NATO a fost un mare succes, un catalizator pentru stabilitate si prosperitate. A imbogatit Alianta noastra cu noi voci, noi experiente si noi capabilitati. Romania , la fel ca toti Aliatii NATO, beneficiaza de angajamentul cel mai important al NATO: ne protejam si ne aparam reciproc de orice amenintare, provenind din orice directie. Toti pentru unul si unul pentru toti! Romania este un aliat puternic si angajat. Contribuiti la securitatea noastra comuna si la apararea noastra colectiva, la misiunile si operatiile Aliantei", se arata in mesajul transmis de Jens Stoltenberg si facut public de Administratia Prezidentiala.El afirma ca in Afganistan a cunoscut unii dintre militarii romani profesionisti care ajuta la stabilizarea tarii si prevenirea crearii de refugii pentru teroristii internationali."In Kosovo, ajutati la mentinerea stabilitatii in regiunea Balcanilor de Vest. In Polonia , ati contribuit la descurajarea agresiunii, ca membru al Grupului de Lupta multinational.De asemenea, gazduiti o facilitate pentru sistemul NATO de aparare impotriva rachetelor balistice si aveti o contributie esentiala la securitatea din regiunea Marii Negre, in domeniile terestru, aerian si maritim. Aceasta regiune are o importanta strategica pentru securitatea euroatlantica si merita atentia si prezenta noastra continua", mai afirma el.Potrivit lui Stoltenberg, securitatea reprezinta fundamentul libertatii si prosperitatii."Salut planurile Romaniei de a cheltui 2% din PIB pentru Aparare in acest an si de a moderniza fortele armate pe parcursul urmatorilor 10 ani. Romania intelege ca intr-o lume din ce in ce mai imprevizibila, trebuie sa investim mai mult in apararea noastra si trebuie sa ramanem solidari pentru a asigura securitatea cetatenilor nostri. Securitatea reprezinta fundamentul libertatii si prosperitatii noastre. Va multumesc tuturor pentru contributia deosebita la Alianta noastra", adauga el.Senatul si Camera Deputatilor se reunesc, marti, intr-o sedinta comuna solemna, dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO si 70 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice.Parlamentarii urmeaza sa semneze o declaratie pri ...citeste mai departe despre " 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO. Stoltenberg: Ne protejam si ne aparam reciproc de orice amenintare " pe Ziare.com