Cu toate acestea, el a calificat "constructive" negocierile care au avut loc in weekend intre Londra si Bruxelles, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.Barnier i-a informat duminica seara la Bruxelles pe cei 27 de ambasadori din UE despre evolutia discutiilor sale cu Marea Britanie.El urmeaza sa o faca din nou in Parlamentul European mai tarziu in timpul noptii, si apoi marti, in fata ministrilor afacerilor europene ai Uniunii la Luxemburg Timpul preseaza cu cateva zile inainte de summitul european de la Bruxelles din 17 si 18 octombrie, prezentat ca fiind ultima sansa de a evita parasirea UE fara acord cu consecinte dureroase sau o a treia amanare ce va prelungi incertitudinea asupra caii pe care o va urma Marea Britanie dupa 46 de ani in UE.Londra si Bruxellesul nu pot sa se inteleaga cu privire la modul de a evita, dupa Brexit, intoarcerea la o frontiera fizica intre Irlanda de Nord, o provincie britanica, si Republica Irlanda, care va ramane membru al UE, precum si de a mentine pacea pe insula, care a cunoscut mai multe decenii de violenta.Dupa ce planul sau pentru Brexit prezentat la inceputul lunii octombrie a fost respins de europeni, Boris Johnson ar face concesii. ...citeste mai departe despre " 18 zile pana la divortul Marii Britanii de UE. Barnier: Au fost negocieri constructive in weekend, dar mai este mult de lucru " pe Ziare.com