2018 se anunta a fi anul revenirii UE. Unde se afla Romania in acest scenariu?

Putem aduce argumente economice puternice care dovedesc fortificarea Uniunii Europene.In anul 2017, economia zonei euro a crescut cu 2,5%, fiind cea mai mare crestere economica din ultimul deceniu, iar somajul a scazut la un nivel record de 8,7 procente. UE27 a atras, in anul 2016, investitii straine directe in valoare de 424 de miliarde de euro, mai mult decat cele 391 de miliarde atrase, in acelasi an, de SUA. UE este cea mai importanta destinatie globala pentru investitiile straine si continua sa fie cel mai mare spatiu de comert liber pe plan mondial.Daca, in anul 2016, amenintarea declinului si chiar a dezmembrarii definea atmosfera in UE, dupa un an, aceasta temere a disparut. Din contra, UE27 a fost intarita de decizia Marii Britanii de a parasi blocul comunitar. Votul pentru Brexit nu a creat contagiune, asa cum sperau promotorii plecarii Marii Britanii, ci dimpotriva a indus o improspatare a sentimentului de solidaritate in interiorul UE27. De altfel, cifrele vorbesc singure. Anul trecut, cresterea economica in Regatul Unit a fost de circa 1,8%, mai mica decat cea din UE27, fiind si cel mai prost rezultat britanic din ultimii ani.Vorbim de revenirea UE pe o scena globala marcata de turbulente, dificultati si volatilitate. SUA s-au retras, prin decizia presedintelui Trump, din acorduri comerciale si Acordul de la Paris privind schimbarile climatice. China , chiar aflata in plin proces de reafirmare a propriilor obiective, este in cautare de parteneri pe care-i gaseste cu dificultate. Rusia , Orientul Mijlociu, dar si continentul african sunt intr-o situatie disperata de gasire a raspunsurilor la multiplele intrebari ce le stau in fata.In tot acest timp, Europa pare sa-si regaseasca vocea si vointa de a reusi in noul format de 27 de state membre. Acesta este si sentimentul pe care l-au transmis numerosii lideri de stat sau de guvern, comisarii europeni si oamenii de afaceri europeni prezenti la Davos.Ambitiosul motto al summit-ului global din acest an - "Creand un viitor comun intr-o lume fracturata" - pare sa fi fost special creat pentru viziunea impartasita rand pe rand de liderii europeni. Cancelarul Angela Merkel , aflata