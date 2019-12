2020 pentru UE - o lunga lista de provocari si o dilema esentiala

Trebuie sa fim, totusi, drepti si sa admitem ca in multe dintre problemele cu care s-au infatisat Comisia si celelalte institutii ale UE au fost tergiversate din motive ce nu au tinut doar de acestea. Oricum, avem o lunga lista a provocarilor pentru anul 2020 si o dilema esentiala pe care UE trebuie sa o rezolve.Brexit-ul se pare ca va avea loc la 31 ianuarie 2020. Vom trai si vom vedea! Daca va parasi UE, Marea Britanie va intra intr-o perioada de tranzitie ce va dura pana la sfarsitul anului 2020. In aceasta scurta perioada, negociatorii celor doua parti vor trebui sa ajunga la un acord cu privire la viitoarea relatie dintre Marea Britanie si UE. Un timp extrem de scurt pentru o negociere atat de complicata care, pe langa comert, economie si investitii, trebuie sa dea raspuns si la problemele cooperarii in domenii strategice. Agenda anului 2020 va fi cu siguranta piparata si de problema unui posibil referendum in Scotia cu privire la iesirea din regatul Unit si re-alaturarea la UE.Bugetul multianual 2021-2027 al UE este departe de a fi stabilit. Presedintia rotativa finlandeza se incheie intr-un mod cat se poate de lipsit de glorie. Finlandezii au reusit sa antagonizeze majoritatea liderilor europeni printr-o propunere de buget inacceptabila. Ramane de vazut daca micuta Croatie va fi mai inspirata in a obtine consens pe chestiunea banilor si a resurselor din care se vor finanta programele si proiectele europene pentru un intreg deceniu, intrucat deciziile bugetare ce se vor lua anul viitor vor marca dezvoltarea UE pentru o asemenea perioada.Vorbim azi, aproape zilnic, despre o tema care in urma cu 2 sau 3 ani era aproape inexistenta pe agenda europeana. Pactul ecologic european - European Green Deal - prezentat zilele acestea de Ursula von der Leyen in numele Comisiei Europene, prevede nici mai mult nici mai putin decat ca pana in 2050 Europa va deveni primul continent climate neutral, adica va avea o economie cu un nivel zero absolut al emisiilor de gaze cu efect de sera. Obiectivele sunt extrem de ambitioase, dar planeta, cu siguranta, are ...citeste mai departe despre " 2020 pentru UE - o lunga lista de provocari si o dilema esentiala " pe Ziare.com