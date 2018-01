28 de minute de panica: "Vine sfarsitul lumii!" - Ce au facut locuitorii din Hawaii dupa alerta cu racheta, care s-a dovedit a fi falsa

Mesajul a fost trimis pe telefoanele celor aflati in faimoasa zona insulara si preciza urmatoarele: "Amenintare cu bomba balistica in Hawaii. Cautati imediat un adapost. Acesta nu este un exercitiu".Tensiunile dintre administratia Trump si Coreea de Nord au crescut ingrijorarile legate de capacitatea Phenianului de a trimite rachete nucleare pe teritoriul american.Autoritatile din Hawaii au pregatit in ultima vreme diverse sisteme de alerta, iar populatia a fost instruita despre cum sa isi faca planuri in astfel de situatii."Toata lumea s-a gandit la ceva, totul e foarte real", spune Ashly Trask, in varsta de 39 de ani, potrivit The Guardian.Casa acesteia, ca multe altele aflate in arhipelag, are pereti dintr-un singur rand de placaj si nu are subsol. Cand a venit alerta, ea si-a luat copiii, mama si partenerul sau de viata, i-a urcat in masina si i-a condus la cladirea de birouri unde lucreaza, care are ziduri de beton, fiind folosita ca adapost in timpul uraganelor."Cu siguranta a fost o zona de panica, toata lumea stia ca mai sunt 15 minute pana la detonare si nu aveam habar unde va ateriza", a spus femeia.Insa membrii familiei aflati la o distanta mai mare de adapost au sunat-o si au inceput sa planga ca nu vor ajunge la timp.Din fericire, alarma a fost falsa, insa femeia sustine ca dezmintirea a venit dupa 20 de minute, ceea ce inseama destul de mult timp.There is NO missile threat. https://t.co/qR2MlYAYxL- Governor David Ige (@GovHawaii) 13 ianuarie 2018In Oahu, imediat dupa primirea mesajului respectiv pe telefon, oamenii au inceput sa iasa fugind din cladiri. Unii s-au dus in parcarile subterane si au inceput sa isi imbratiseze copiii si sa planga.Dupa cele aproape 30 de minute de panica, a venit si informatia ca alerta a fost falsa. Multi au mers inapoi la treburile lor, dar au existat si persoane care au asteptat confirmarea Garzii de Coasta.Kim Smith, un rezident in Honolulu, a povestit ca a alergat pana la parcul Diamond Head, care a fost in trecut o baza militara, ce are tuneluri si buncare.Au existat si oameni care habar nu au ce se intampla. E vorba de turisti. "Se plimbau de c ...citeste mai departe despre " 28 de minute de panica: "Vine sfarsitul lumii!" - Ce au facut locuitorii din Hawaii dupa alerta cu racheta, care s-a dovedit a fi falsa " pe Ziare.com