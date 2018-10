Serviciile olandeze de informatii militare au reusit sa impiedice atacul cibernetic asupra Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice, a anuntat Ministerul Apararii din Olanda.Potrivit The Guardian, se crede ca atacul a fost planificat de serviciul rus de informatii militare, GRU, care a fost, de asemenea, invinuit de guvernul britanic pentru atacul neurotoxic asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia.Atacul cibernetic a fost impiedicat cu ajutorul ofiterilor britanici de informatii. Mai multi oficiali au declarat ca OIAC investigheaza tentativa de asasinare asupra lui Skripal si a fiicei sale in Marea Britanie, precum si doborarea avionului MH17 in Ucraina.Ministrul olandez al Apararii, Ank Bijleveld, a declarat ca patru ofiteri rusi de informatii au fost expulzati din Olanda, dupa ce au fost prinsi spionand organizatia mentionata in luna aprilie.Serviciile de securitate din Olanda au prins patru agenti GRU "in flagrant" si i-au deportat imediat in Rusia , pastrand totodata echipamentele tehnice ale acestora.Vezi si Spioni rusi arestati in Olanda: Vizau un laborator care ancheteaza otravirea lui Skripal ...citeste mai departe despre " 4 spioni rusi au fost expulzati din Olanda dupa un atac cibernetic asupra organizatiei care investiga otravirea lui Skripal " pe Ziare.com