"Romania se afla pe locul doi, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce priveste imaginea pozitiva fata de UE.Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat astazi, 5 august, numarul romanilor care au o imagine pozitiva despre UE este in crestere si peste media europeana (60%, fata de o medie UE de 44%).Noul sondaj Eurobarometru arata o crestere puternica a perceptiei pozitive a cetatenilor fata de Uniunea Europeana in toate domeniile - de la economie la starea democratiei.Acestea sunt cele mai bune rezultate de la sondajul Eurobarometru din iunie 2014, realizat inainte de intrarea in functie a Comisiei Juncker", reiese dintr-un comunicat transmis de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania.Astfel, 60% dintre romani au o imagine pozitiva despre Uniunea Europeana, comparativ cu o medie UE de 45%.Totodata, 52% dintre romani au incredere in Uniunea Europeana, comparativ cu o medie UE de 44%.50% dintre romani sunt optimisti cu privire la situatia pietei muncii, comparativ cu o medie UE de 44%, releva aceeasi sursa.Acest ultim sondaj Eurobarometru a fost realizat dupa alegerile europene, intre 7 iunie si 1 iulie 2019, in toate cele 28 de state membre ale UE si in cele cinci tari candidate.Printre principalele constatari se numara un sprijin record pentru moneda euro si transformarea schimbarilor climatice in a doua preocupare majora la nivelul UE, dupa imigratie.Citeste si: Increderea romanilor in UE a scazut cu 10% din primavara, dar ramanem, totusi, proeuropeni ...citeste mai departe despre " 60% dintre romani au o imagine pozitiva despre UE, fata de 44% media europeana " pe Ziare.com