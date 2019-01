7 lucruri absurde despre Presedintia Romana a UE: Belgienii prezinta situatiile pe care nu le credeau posibile

Publicatia belgiana Mondiaal Nieuws deschide editia online de luni cu un articol intitutlat "7 lucruri absurde despre Presedintia Romana a UE "."Coeziunea, o valoare comuna europeana - acesta este motto-ul ales de Guvernul Romaniei pentru urmatoarele 6 luni. In acelasi timp, abia poate sa asigure coeziune in interiorul sau si incearca sa forteze o amnistie generala.Guvernul Romaniei a ales coeziunea ca motto al presedintiei europene, dar face tot ce poate sa se asigure ca inclusiv frauda cu fondurile care ar trebui sa asigure aceasta coeziune ramane nepedepsita", isi incep belgienii articolul.Ei prezinta pozitiile exprimate de liderii UE, amintind ca Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, s-a aratat circumspect in ce priveste capacitatea Guvernului Romaniei de a pune deoparte interesele personale pentru binele comun european.E amintit si discursul tinut in limba romana de Donald Tusk, presedintele Consiliului European, jurnalistii sesizand ca acesta nici nu s-a mai adresat guvernantilor, ci direct cetatenilor si activistilor romani."Depinde doar de voi daca politica romaneasca va fi pentru Europa un exemplu bun sau un avertisment sever. Celor care isi imagineaza ca in Uniunea Europeana e un semn de putere sa actionezi in afara regulilor convenite si sa gasesti scurtaturi, le spun ca se insala. Celor care fac eforturi pentru a apara valorile europene, libertatea si drepturile noastre, le spun: continuati lupta!", e citat Tusk.Iar activistul Mihai Matei a vorbit cu cei de la Mondiaal Nieuws, simtindu-se vizat de mesajul lui Tusk: "Aceasta referinta clara la tentativele Guvernului de a submina justitia si statul de drept m-a lovit in inima. Sunt rusinat. Tot potentialul frumoasei noastre tari ar fi trebuit sa ajunga la un punct culminant acum, la 12 ani de la aderare, prin aceasta presedintie care este irosita din cauza liderilor politici corupti care nu-si urmaresc decat propriile interese. Nu vom mai primi o astfel de sansa in urmatorii 15 ani".Pornind de la aceasta imagine de ansamblu, jurnalistii belgieni au analizat contextul in care se desfasoara Presedintia Romana a UE si au identificat cateva situatii pe care le considera de neinteles.1. Guvernul Romaniei vrea sa adopte o ordonanta de urgenta care i-ar amnistia pe politic ...citeste mai departe despre " 7 lucruri absurde despre Presedintia Romana a UE: Belgienii prezinta situatiile pe care nu le credeau posibile " pe Ziare.com