A cincea zi de proteste in Iran: Zeci de oameni si un politist au fost ucisi in timpul violentelor

Duminica, presedintele Hassan Rohani a facut apel la calm si a avertizat, luni, ca "poporul iranian va raspunde instigatorilor la tulburari", care nu reprezinta decat o "mica minoritate".#BREAKING: First video shows #Iranian protesters dragging bodies away under heavy gunfire from #IRGC forces in #Iran #Iranprotests pic.twitter.com/PyzUa0Rou6- News Breaker (@NewsBreaker101) January 1, 2018In schimb, presedintele Statelor Unite a scris, luni, pe contul sau de Twitter ca in Iran a venit "timpul schimbarii".Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018Luni seara, mici grupuri de manifestanti, dintre care unii scandau sloganuri antiregim, s-au adunat intr-un cartier din centrul Teheranului, in conditiile unei prezente puternice a politiei. Spre finalul serii, situatia a revenit la normal dupa ce mai multi lideri ai protestatarilor au fost arestati, conform presei iraniene.Noaptea precedenta, in capitala si in mai multe alte orase, manifestantii au atacat si uneori incendiat cladiri publice, centre religioase, banci, masini de politie sau sedii ale Basij (militia islamica a regimului).Sute de persoane au fost arestate de la inceputul manifestatiilor, dintre care unele au fost apoi eliberate. Patru oameni au fost de asemenea retinuti pentru ca ar fi "insultat steagul sfant" al Republicii Islamice, arzandu-l.Clash between demonstrators and regime's Basij Forces stationed inside one of the IRGC buildings! #IranProtests pic.twitter.com/hri7fG77N6- Ted Niki (@Ted_Niki) January 1, 2018Autoritatile de la Teheran acuza ca "agitatori" sau "contrarevolutionari" inarmati s-au inflitrat printre manifestanti.