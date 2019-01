A devenit faimos pentru mesajul anti-Brexit tiparit pe toate bonurile fiscale, dar acum e amenintat cu moartea

"Brexit-ul e rau. Imigrantii fac Marea Britanie mare din nou. Tot ei au gatit si v-au servit mancarea astazi" este mesajul tiparit pe bonurile fiscale date clientilor restaurantului Westminster Kitchen.Ibrahim Dogus, proprietarul care a avut aceasta idee in urma cu doua saptamani, afirma ca atat el, cat si unii membri ai staffului sau au primit telefoane de amenintare. In plus, recenzii negative despre restaurant au fost postate pe Internet."Am fost luati in vizor de grupuri de extrema dreapta care sunt organizate in social media si se incurajeaza reciproc sa ne atace afacerea, lasand recenzii false pe TripAdvisor, Google Business si Facebook ", a declarat Dogus pentru The Independent.Mesajul anti-Brexit apare si pe bonurile fiscale din alte doua locatii restaurantului londonez. "Mesajul ramane tiparit pana la 1 februarie, cand va fi inlocuit cu un altul", anunta patronul."Eu cred ca dragostea va invinge ura si cei care incearca sa isi camufleze rasismul in activism politic vor fi din nou demascati", mai spune el.Ibrahim Dogus a mai explicat ca restaurantul sau este "foarte popular in randurile politicienilor", fiind pozitionat in apropiere de Parlament.Chiar daca nu renunta, amenintarile nu l-au lasat indiferent. "Au fost cateva zile oribile, iar membrii staffului nostru s-au simtit ingrijorati de ceea ce se intampla", a punctat el.Din tabara cealalta, activistul de extrema dreapta Tommy Robinson s-a aratat nemultumit. "De ce aduc politica in afacerile lor cu mancare?", a intrebat el iritat, indemnandu-i pe cei 52% dintre britanici care au votat pentru "leave" sa nu mai manance la restaurantul lui Dogus.Ca urmare a amenintarilor cu moartea primite, patronul restaurantului a contactat Politia Metropolitana solicitand asigurari ca atat spatiul respectiv, cat si angajatii sai nu sunt in pericol, relateaza sursa citata.Citeste si:May le transmite parlamentarilor ca amanarea Brexit nu va rezolva nimic. Ce spune negociatorul sef al UEBrexit: Sute de companii, printre care Sony si Pansonic, isi muta sediile in Olanda pentru a mentine accesul la piata UERomanii ar putea plati mai mult pentru produsele britanice, in cazul unui Brexit fara acord ...citeste mai departe despre " A devenit faimos pentru mesajul anti-Brexit tiparit pe toate bonurile fiscale, dar acum e amenintat cu moartea " pe Ziare.com