A doua economie a lumii da semne accentuate de slabiciune

Analistii anticipeaza in mare masura ca Beijingul va anunta in urmatoarele saptamani noi masuri de sustinere, inclusiv reducerea dobanzilor, pentru a evita riscul unei incetiniri accentuate a economiei, in timp ce Statele Unite amplifica presiunile comerciale.Vineri, banca centrala chineza a redus rezervele minime obligatorii pentru banci, pentru a saptea oara de la inceputul anului 2018, pentru a elibera fonduri mai mari pentru credite, la cateva zile dupa ce o sedinta de guvern a semnalat ca ar putea fi iminente noi masuri de relaxare.Exporturile au scazut in august cu 1% fata de aceeasi perioada a anului trecut, acesta fiind cel mai amplu declin dupa luna iunie, cand scaderea a fost de 1,3%. Analistii anticipau o crestere de 2% a exporturilor, dupa un avans de 3,3% in iulie.Numerosi analisti anticipeaza ca avansul exporturilor va incetini in continuare in lunile urmatoare, asa cum arata deja reducerea comenzilor de export din sondajele oficiale si private realizate in randul fabricilor. Noi tarife americane vor intra in vigoare pe 1 octombrie si 15 decembrie.Date publicate duminica mai arata ca importurile chineze au scazut pentru a patra luna consecutiv, incepand din aprilie. Importurile s-au contractat in august cu 5,6% in raport cu august 2018, usor sub ritmul de 6% anticipat de analisti. In iulie, importurile au scazut tot cu 5,6%. China a raportat in august un excedent comercial de 34,84 de miliarde de dolari, comparativ cu 45,06 miliarde de dolari in iulie. Analistii anticipau pentru august un surplus de 43 de miliarde de dolari.Excedentul comercial al Chinei cu Statele Unite a fost de 26,95 de miliarde de dolari in luna august, in scadere de la 27,97 de miliarde de dolari in iulie.In primele noua luni ale acestui an, surplusul comercial in relatia cu SUA a fost de 195,45 de miliarde de dolari, scotand in evidenta dezechilibrele care stau la baza nemultumirii presedintelui Donald Trump in negocierile cu Beijingul. ...citeste mai departe despre " A doua economie a lumii da semne accentuate de slabiciune " pe Ziare.com