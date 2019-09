A doua tara care interzice glifosatul, erbicidul controversat corelat cu cancerul

Erbicidul in cauza, suspectat de expertii in domeniu a fi potential cancerigen pentru oameni, urmeaza sa fie interzis pana la finele anului 2023, moment in care va expira perioada aprobata de Uniunea Europeana pentru utilizarea sa, au declarat ministri germani, citati de publicatia TheLocal.de.Alarma a fost data de catre biologi, ca urmare a scaderii drastice a numarului de insecte, lucru ce a avut un impact puternic asupra diversitatii speciilor, daunand totodata ecosistemelor prin tulburarea lanturilor trofice naturale si a polenizarii plantelor.De altfel, Parlamentul de la Viena a aprobat in iulie o lege care interzice in totalitate folosirea glifosatului, controversatul erbicid care a iscat numeroase dezbateri la nivel european in urma cu cativa ani.In tara noastra, glifosatul este cel mai utilizat erbicid, el fiind foarte eficient in distrugerea buruienilor si asigurand recolte bogate si profitabile."Ce este rau pentru insecte e rau si pentru oameni", a declarat ministrul german al Mediului, Svenja Schulze, avertizand asupra unui viitor in care fructele vor deveni un lux."Avem nevoie de mai mult zumzait si bazait", a declarat Schulze, intr-o conferinta de presa, subliniind ca "o lume fara insecte este o lume in care nu merita sa traim".Industria chimica si grupuri agricole au facut lobby pentru continuarea utilizarii glifosatului, ce este comercializat sub numele de Roundup, fabricat de Monsanto, detinuta de gigantul farmaceutic german Bayer.Bayer a protestat fata de interdictia unilaterala a Germaniei, argumentand ca produsul chimic poate fi utilizat in conditii de siguranta si ca acesta este "un instrument important ce asigura atat sustenabilitatea, cat si productivitatea agriculturii".Intr-o prima faza, glifosatul va fi interzis incepand cu anul viitor in parcurile orasenesti si gradinile private conform planului de politici ce pune bazele unor noi legi si reglementari in domeniu.Folosirea erbicidului si insecticidului va fi restrictionata sau interzisa si in alte zone in care populatia de insecte este mai prospera, cum ar fi pasunile si pajistile livezilor precum si malurile raurilor si ale lacurilor.Pe plan global, au existat numeroase campanii ce scoteau in evident ...citeste mai departe despre " A doua tara care interzice glifosatul, erbicidul controversat corelat cu cancerul " pe Ziare.com