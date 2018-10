Astfel, incepand cu miezul noptii de marti, marijuana este legala in Canada, in ciuda discutiilor privind impactul asupra sanatatii, arata BBC.Autoritatile au lansat campanii pentru informarea oamenilor despre noua lege. Preocuparea este acum legata de disponibilitatea fortelor de ordine de a aborda problemele legate de consumul de droguri.Analistii prevad o crestere a pietei, avand in vedere ca va trebui sa creasca si productia pentru a raspunde cererii. In Ontario, de exemplu, magazinele vor incepe sa vanda de anul viitor, insa, doritorii vor putea comanda online. In British Columbia se va deschide un magazin chiar de miercuri.Consumul de marijuana in scop medicinal era legal in Canada din 2001.Citeste si:Pledoarie pentru legalizarea marijuanei in tara in care zeci de oameni au murit din cauza unui inlocuitor sinteticO mare tara a lumii a legalizat marijuana in scop medicinalA.G. ...citeste mai departe despre " A doua tara din lume care a legalizat marijuana in scop recreativ. Aici traiesc multi romani " pe Ziare.com