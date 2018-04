A fost arestat cel care a facut publice peste 100.000 de conturi elvetiene secrete, inclusiv ale unor romani

Politia din Spania l-au arestat pe denuntatorul condamnat in Elvetia pentru ca a facut publice datele bancare a mii de clienti HSBC.Politia spaniola a primit un mandat international de arestare elvetian pe 19 martie pe numele denuntatorului. Autoritatile elvetiene spun ca denuntatorul, Herve Falciani, a furat si a incercat sa vanda date confidentiale, incalcand astfel legile confidentialitatii bancare din Elvetia.Arestarea lui Falciani vine chiar inainte ca el sa tina un discurs la o universitate din Madrid.In 2015, un tribunal elvetian l-a condamnat pe Falciani, un cetatean francez, la cinci ani de inchisoare pentru spionaj. El a fugit in Franta din Geneva in 2009.Scandalul banilor ascunsi in ElvetiaHSBC Private Bank, filiala elevetiana a bancii britanice HSBC, a obtinut profituri importante din administrarea unor conturi secrete de peste 100 miliarde de dolari ale unor organizatii criminale, traficanti de arme si diamante, lista deponentilor incluzand si familii regale si miliardari influenti.Potrivit unui raport publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), banca elvetiana a ajutat peste 100.000 de indivizi si companii din 200 de tari sa eludeze fiscul, ascunzand identitatea deponentilor.Raportul ICIJ are la baza o lista de clienti ai HSBC furnizata de un fost angajat al bancii, Herve Falciani, care a parasit institutia in 2008. Statul elvetian l-a pus sub acuzare pe Falciani pentru spionaj industrial si incalcarea legislatiei privind secretul bancar.Conform raportului, circa 220 de clienti ai HSBC Elvetia, cu conturi totale de 1,3 miliarde dolari, au legatura cu Romania , iar 11 au cetatenie sau pasaport romanesc.In functie de suma totala depozitata de clienti in conturile HSBC din Elvetia in perioada 2006-2007, Romania ocupa locul 39, din 203 tari, valoarea conturilor romanilor pe care institutia bancara le-ar fi tinut secrete fiind de circa 1,3 miliarde de dolari, conform raportului publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ).Potrivit jurnalistilor de la Rise Project, fostul lider PSD Viorel Hrebenciuc se numara printre romanii care au avut conturi secrete la banca HSBC.Suma maxima dintr-un cont al unui client cu legaturi in Romania a fost, in perioada analizata, de 829,1 milioane de dolari, se arata in raport.Citeste si:Scandal HSBC Elvetia ...citeste mai departe despre " A fost arestat cel care a facut publice peste 100.000 de conturi elvetiene secrete, inclusiv ale unor romani " pe Ziare.com