A fost decretata stare de urgenta climatica in Berlin

"Am scos in evidenta faptul ca vrem sa depasim obiectivele noastre actuale privind scaderea emisiilor de dioxid de carbon cu 85% comparativ cu nivelurile din 1990", a declarat primarul Berlinului, Michael Mueller, in urma sesiunii Senatului."Vrem sa obtinem in mod semnificativ mai mult decat acest 85%", a adaugat el, chiar daca in decizia Senatului nu se vorbeste despre un procent concret.Senatoarea Regine Guenther, care conduce Departamentul pentru mediu al Senatului si a redactat decizia, a dorit sa includa un obiectiv de cel putin 95% inainte de 2050, insa nu a putut sa asigure o majoritate de voturi pentru aprobarea acestei rezolutii.Prin decizia sa, Berlinul merge pe urmele multor municipalitati din intreaga lume - inclusiv circa 50 din Germania -, care au declarat situatii de urgenta climatica.