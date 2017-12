A fost un an greu? Cei mai bogati oameni din lume si-au sporit averile cu 1.000 de miliarde de dolari in 2017

analiza bloomberg

Conform acestui raport, averea cumulata a tuturor miliardarilor a crescut cu 23% in 2017, depasind 5.000 de miliarde de dolari, un ritm de crestere mai ridicat fata de avansul de aproape 20% inregistrat de indicele MSCI AC World si de indicele Standard & Poor's 500.Fondatorul Amazon.com,, a castigat cel mai mult anul acesta - 34,2 miliarde de dolari - avand acum o avere estimata la 99,6 miliarde de dolari, depasindu-l pe, cofondatorul Microsoft, a carui avere se situeaza la aproximativ 91,3 miliarde de dolari.Pana la inchiderea sedintei bursiere din 26 decembrie 2017, cei mai norocosi oameni ai planetei controlau, in crestere de la 4.400 de miliarde de dolari la data de 27 decembrie 2016.Din cele 49 de tari reprezentate in indicele Bloomberg Billionaires, cel mai semnificativ avans, de 65%, a fost inregistrat anul acesta de cei 38 de miliardari chinezi, a caror avere cumulata a crescut cu 177 de miliarde de dolari., fondatorul dezvoltatorului imobiliar China Evergrande Group, si-a sporit in 2017 averea cu 25,9 miliarde de dolari, o crestere de 350% fata de 2016, cea mai mare dupa cea realizata de Bezos., co-fondatorul serviciului de mesagerie Tencent Holdings, a devenit a doua cea mai bogata persoana din Asia, averea sa aproape s-a dublat in 2017, ajungand la 41 de miliarde de dolari.- ei si-au sporit averile anul acesta cu 315 miliarde de dolari, ajungand impreuna la 2.000 de miliarde de dolari.Cei mai bogati 27 de oameni din Rusia au castigat anul acesta 29 de miliarde de dolari, ajungand la o avere cumulata de 275 de miliarde de dolari, peste nivelul de dinaintea impunerii sanctiunilor economice, in 2014.Co-fondatorul Facebook,, a avut anul acesta a patra cea mai mare crestere a averii, de 45%, sau 22,6 miliarde de dolari, ajungand la 72,6 miliarde de dolari.In total, cei 440 de miliardari care si-au majorat averea in acest an au devenit cu 1.050 de miliarde de dolari mai bogati.In schimb, averea miliardarului franceza scazut anul acesta cu 39%, la 6,3 miliarde de dolari, in timp ce printul, cel mai bogat om din Arabia Saudita, a pierdut 1,9 miliarde de dolari, ajungand la 17,8 miliarde de dolari, dupa ce a fost inchis din cauza acuzatiilor de coruptie.Anul acesta, aproape 60 de miliardari s-au confruntat cu o diminuare a averii, inclusivdin Africa de Sud, a carui avere a scazut anul acesta la 1,8 miliarde de dolari, de la 7,7 miliarde de dolari in august 2016, in urma scandalului din jurul companiei sale, Steinhoff International Holdings NV.In total, 58 dintre cei 500 de miliardari cuprinsi in indicele Bloomberg Billionaires au pierdut anul acesta 46 de miliarde de dolari.