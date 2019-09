Chirac, care a fost seful statului francez din 1995 pana in 2007, a avut una dintre cele mai lungi cariere politice continue din Europa - a fost de doua ori presedinte, de doua ori prim-ministru si 18 ani primar al Parisului.De cativa ani suferea de pierderi de memorie, cauzate cel mai probabil de o forma a bolii Alzheimer sau de un accident vascular cerebral minor pe care l-a suferit in timpul celui de-al doilea mandat, care a avut un impact negativ de durata asupra starii sale de sanatate.Din acest motiv, Chirac a aparut rareori in public dupa finalizarea mandatului la Palatul Elysee, relateaza The Guardian.Jacques Chirac este cunoscut pe plan international mai ales pentru opozitia sa fata de interventia militara americana din Irak Franta a refuzat in 2003 sa participe la invazia irakiana, in ciuda apartenentei la NATO Printre povestile sale de succes din timpul mandatului se numara si lupta continua pentru imbunatatirea sigurantei rutiere, despre care se spune ca a salvat 8.500 de vieti in patru ani.Desi mandatul sau de presedinte a fost marcat de "inactiune" si "stagnare politica" si, in ciuda faptului ca a lasat Franta la fel de divizata si indatorata precum "a preluat-o", a fost unul dintre cei mai indragiti sefi de stat din Franta.Totusi, in 2011 a fost gasit vinovat de coruptie si condamnat la doi ani de inchisoare, cu suspendare. Chirac a fost gasit vinovat de deturnarea fondurilor publice si de abuz de incredere, dupa ce a facut angajari fictive, in perioada in care era primar al Parisului.A.D. ...citeste mai departe despre " A murit fostul presedinte francez Jacques Chirac " pe Ziare.com