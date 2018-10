El a fost un investitor, antreprenor si filantrop care a influentat multe aspecte ale vietii moderne - de la tehnologie si stiinta la sport si muzica."Cu o tristete profunda, anuntam moartea fondatorului nostru Paul G. Allen, co-fondatorul Microsoft si remarcabilul tehnolog, filantrop, constructor comunitar, conservator, muzician si sustinator al artei", au transmis reprezentantii companiei Vulcan printr-un comunicat citat de CNN."Fratele meu a fost o persoana remarcabila pe toate nivelele", a declarat sora lui, Jody Allen, intr-o declaratie din partea familiei. "A fost un frate si un unchi mult iubit si un prieten exceptional".Allen a murit in Seattle din cauza unor complicatii legate de limfomul non-Hodgkin. Acesta anuntase in urma cu doua saptamani ca se afla sub tratament.Paul Allen a fondat Microsoft impreuna cu Bill Gates in 1975 si s-a retras in 1982."Am inima franta de moartea unuia dintre prietenii mei cei mai buni si cei mai dragi, Paul Allen", arata fondatorul Microsoft, Bill Gates, intr-o declaratie emisa luni. "Paul era un adevarat partener si drag prieten. Computerul personal nu ar fi existat fara el."Allen a parasit Microsoft pentru a fonda si prezida Vulcan, o companie de investitii cu sediul la Seattle care gestioneaza active din cultura, imobiliare, media si sport. Era si proprietarul echipei de fotbal american Seattle Seahawks.Averea lui este estimata la 20,3 miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes. ...citeste mai departe despre " A murit miliardarul Paul Allen, cofondatorul Microsoft. Bill Gates: Computerul personal nu ar fi existat fara el " pe Ziare.com