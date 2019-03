LIVE Acordul de Brexit a fost respins pentru a 3-a oara. May spune ca ea va continua lupta

Acordul a fost deja respins de doua ori categoric. La cea mai recenta tentativa a lui May i-au lipsit nu mai putin de 149 de voturi ca sa treaca acordul, iar intre timp situatia s-a complicat si mai mult.Pentru a avea voie sa supuna iar la vot acordul, Guvernul a decis sa prezinte vineri doar o parte a documentului - "Tratatul retragerii" -, si sa excluda "Declaratia politica", cu privire la viitoarea relatie cu Uniunea Europeana ( UE ).Ziare.com va prezinta in format LIVE TEXT dezbaterea si votul din Parlamentul britanic. Ramai alaturi de noi pentru a afla ce se intampla cu Brexitul:16:46 - May spune ca ea va continua sa lupte pentru un Brexit ordonant.16:45 - Acordul a fost respins pentru a treia oara de parlamentarii britanici. De data aceasta insa diferenta a fost mult mai mica, de doar 58 de voturi. 344 de parlamentari au votat impotriva si 286 pentru.16:32 - A inceput votul in Parlamentul britanic. May spune ca isi sustine motiunea "cu toata inima".16:27 - Parlamentarii vorbesc si despre posibilitatea ca May sa demisioneze. Aceasta spune ca oricine ii va succeda nu va putea sa schimbe balanta voturilor in Camera Comunelor.16:21 - Laburista Geraint Davies ii cere lui May sa recunoasca faptul ca acordul sau va face Regatul mai sarac, divizat si izolat. May spune ca acordul ei e cea mai buna sansa pentru Marea Britanie.16:16 - Theresa May a luat cuvantul in Parlament. Ea isi exprima tristetea ca Brexitul nu va avea loc astazi, asa cum era stabilit. "Oamenii se intreaba de ce am venit a 3-a oara sa cer votul pe acord. E ultima sansa sa garantam Brexitul", spune May.Ea explica afirmatia: daca acordul nu e votat azi, Regatul va trebui sa paraseasca UE pe 12 aprilie. Pentru a evita asta, Marea Britanie va trebui sa ceara o extensie mai lunga a Articolului 50, ceea ce va insemna ca trebuie sa participe la alegerile europarlamentare.16:05 - Liderul laburistilor Jeremy Corbin spune ca, dupa ce May a suferit doua infrangeri istorice, acum a venit "sa cerseasca, sa agreseze si sa mituiasca". El spune ca acum acordul va pica iar si spera ca luni Parlamentul sa redobandeasca controlul asupra Brexitului.15:48 - In fata Parlamentului s-au adunat protestatari pro-Brexit. Ei au blocat strazile din ju ...citeste mai departe despre " LIVE Acordul de Brexit a fost respins pentru a 3-a oara. May spune ca ea va continua lupta " pe Ziare.com