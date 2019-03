A treia oara e cu noroc? Parlamentul de la Londra ar mai putea vota o data vineri acordul negociat de May pe Brexit

Leadsom a declarat, joi, ca Parlamentul se va intruni intr-o sedinta speciala maine pentru a dezbate iesirea din UE. Totusi, ea i-a infuriat pe parlamentari, pentru ca nu a zis clar daca acordul negociat de premierul Theresa May cu Bruxelles-ul va fi supus votului pentru a treia oara, noteaza The Standard.Downing Street 10, biroul premierului britanic, a transmis ca motiunea pe Brexit care va fi dezbatuta in Camera Comunelor vineri nu va fi supusa unui "vot semnificativ".Speaker-ul Camerei Comunelor, John Bercow, a declarat, saptamana trecuta, ca acordul lui May mai poate fi supus votului doar daca este diferit de cel respins deja de doua ori de parlamentari in ianuarie si martie.Uniunea Europeana a acceptat amanarea Brexit-ului pana pe 22 mai, daca acordul este adoptat in aceasta saptamana, in forma initiala. In cazul in care acordul pentru Brexit propus de May nu va fi aprobat, noua data a Brexit-ului este 12 aprilie, cand UK va iesi din UE fara acord."Recunoastem ca orice motiune inaintata maine va trebui sa fie conforma cu hotararea speaker-ului, dar discutiile continua, iar o motiune va fi supusa votului cat mai curand posibil", a afirmat sefa Camerei Comunelor.Ea a mai spus ca nu poate garanta ca parlamentarii britanici se vor bucura de vacanta de Paste: "Colegii mei vor lua la cunostinta ca, in acest moment, nu mergem mai departe cu motiunea pentru vacanta de Paste (21 aprilie - n.red.) "."Stiu ca membrii Parlamentului au o multime de responsabilitati, insa Camera Comunelor are nevoie de timp pentru a se ocupa de iesirea UK din Uniunea Europeana, iar alegatorii asteapta acest lucru de la noi".Totusi, Leadsom a spus ca va reveni, in cel mai scurt timp posibil, cu detalii despre perioadele in care se poate lua vacanta.Citeste si Toate alternativele propuse pentru iesirea Marii Britanii din UE au fost respinse de Camera Comunelor. Data probabila pentru Brexit: 22 maiGuvernul britanic a confirmat miercuri seara, in mod oficial, ca Theresa May va demisiona dupa ratificarea tratatului retragerii din Uniunea Europeana si inaintea deschiderii negocierilor cu privire la viitoarea relatie a Regatului Unit cu Uniunea.Vezi si Tusk vrea o amanare de lunga durata a Brexit: Nu poti trada milioane ...citeste mai departe despre " A treia oara e cu noroc? Parlamentul de la Londra ar mai putea vota o data vineri acordul negociat de May pe Brexit " pe Ziare.com