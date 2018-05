Abia numit in functie, ambasadorul SUA in Germania este deja criticat

Grenell, in varsta de 51 de ani, un apropiat al presedintelui american, si-a preluat functia in ziua in care Donald Trump a anuntat retragerea SUA din acordul asupra programului nuclear iranian si in conditiile in care divergentele transatlantice se multiplica.Homosexual declarat, sustinator al casatoriilor intre persoanele de acelasi sex, acesta se descrie pe contul sau de Twitter ca "un discipol imperfect al lui Hristos", informeaza AFP.Fost purtator de cuvant al misiunii americane la ONU in timpul Administratiei Bush, Richard Grenell a lucrat cu John Bolton, numit recent consilier pentru securitate nationala in Administratia Trump.Intarziata multa vreme de Senatul american, numirea lui a avut loc la sfarsitul lui aprilie, in ajunul vizitei Angelei Merkel la Washington. Opozitia democrata ii reproseaza inclusiv postari pe Twitter sexiste.Intre timp, Richard Grenell a emis critici la adresa guvernului german. El a estimat ca Berlinul "ar fi trebuit" sa se ralieze SUA, Marii Britanii si Frantei in atacurile impotriva regimului de la Damasc, in aprilie, dupa presupusa utilizare de arme chimice de catre regimul lui Bashar al-Assad.Aceasta critica a fost calificata drept "de neinteles" de catre deputatul social-democrat german Nils Schmid, care argumenteaza cu participarea Germaniei la misiuni militare in alta parte a lumii, in Afganistan sau Mali.Partidul Ecologist german se intreaba la randul sau cu privire la alegerea noului ambasador. Grenell "nu s-a distins prin empatie fata de interesele noastre" in Germania, a declarat unul dintre deputatii ecologisti, Omid Nouripour, citat de dpa.La modul general, ingrijorarea sporeste in Germania in fata multiplicarii frictiunilor cu Washingtonul."Noua Administratie americana nu ne mai considera ca facand parte dintr-o comunitate mondiala", si-a exprimat ingrijorarea, duminica, presedintele german Frank-Walter Steinmeier.Licentiat al Universitatii Harvard in administratie publica, acest consultant in comunicare a lucrat in echipa de campanie a conservatorului Mitt Romney pentru alegerile prezidentiale din 2012, apoi si-a afisat de foarte timpuriu sustinerea pentru Donald Trump.El are interventii regulate la Fox News, postul preferat al lui Trump. "Avem probleme dificile de depasit (cu Germania), insa suntem in aceea ...citeste mai departe despre " Abia numit in functie, ambasadorul SUA in Germania este deja criticat " pe Ziare.com