Accident chimic in Germania: Cel putin 13 oameni au fost raniti

Accidentul a avut loc marti dupa-amiaza la sediul unei firme din oraselul Sternenfels, in landul german Baden-Wurttemberg, informeaza publicatia Der Spiegel si site-ul T-online.de.Un lichid toxic s-a scurs in timpul unei operatiuni de productie. Potrivit reprezentantilor Crucii Rosii, 13 persoane au fost spitalizate, patru fiind in stare grava.Politia a transmis ca substanta este percloretilena, un solvent toxic.Aproximativ 100 de pompieri si membri ai echipelor pentru decontaminare au fost mobilizati la locul incidentului.