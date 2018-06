Acord asupra migratiei la summitul de la Bruxelles dupa ce Italia a blocat adoptarea primelor concluzii

"Liderii UE28 s-au pus de acord asupra concluziilor summitului, inclusiv migratia", a anuntat pe Twitter presedintele Consiliului European Donald Tusk la ora locala 4:40 (5:40, ora Romaniei), dupa negocieri-maraton care au inceput joi seara, relateaza AFP.EU28 leaders have agreed on #euco conclusions incl. migration.- Donald Tusk (@eucopresident) June 29, 2018Detaliile acordului nu au fost precizate imediat."Cooperarea europeana este cea care a invins", s-a felicitat imediat presedintele francez Emmanuel Macron in fata presei, apreciind ca "solidaritatea pe care o datoram tarilor de prima intrare a fost pusa in act".Este "un foarte bun compromis", si-a exprimat satisfactia premierul polonez Mateusz Morawiecki. "Exista declaratii despre relocalizari (repartizarea solicitantilor de azil) pe o baza voluntara si ele sunt bazate pe consens", a adaugat el."Italia nu mai este singura", si-a exprimat bucuria seful Guvernului populist si de extrema dreapta italian Giuseppe Conte, care a exercitat presiuni asupra partenerilor sai europeni. El a blocat adoptarea unei prime salve de concluzii cu privire la Aparare si comert, inainte sa inceapa dezbaterile pe tema migratiei.Italia a aratat astfel ca nu-si va da acordul vreunui text comun al summitului daca nu avea sa obtina ceea ce voia in domeniul migratiei. "Asteptam fapte", a declarat Conte, reprosandu-le vecinilor sai ca au lasat prea mult timp Italia sa gestioneze singura sosirile migrantilor.Negocieri s-au angajat dupa aceea, pe baza unor propuneri pregatite de Conte impreuna cu presedintele francez Emmanuel Macron, potrivit unor surse diplomatice."Destinul" UEAceste tensiuni la Consiliul European de la Bruxelles au punctat doua saptamani de conflct diplomatic in centrul caruia s-au aflat nave ONG de transport de migranti salvati pe Marea Mediterana carora Roma le-a refuzat acostarea.Summitul a avut loc de asemenea pe fondul fragilitatii fara precedent a cancelarului german Angela Merkel , a carei autoritate este sfidata in problema migratiei de catre aliatii sai din cadrul CSU, aripa dreapta a coalitiei sale de guvernare.Ministrul sau de interne ameninta sa expulzeze migrantii inregistrati deja in alte ...citeste mai departe despre " Acord asupra migratiei la summitul de la Bruxelles dupa ce Italia a blocat adoptarea primelor concluzii " pe Ziare.com