Acord de principiu intre UE si Marea Britanie privind tranzitia post-Brexit

Perioada de tranzitie se va desfasura in intervalul 29 martie 2019 - decembrie 2020, avand rolul de a pune baza unui viitor parteneriat al Uniunii Europene cu Marea Britanie, relateaza BBC.Barnier a adaugat ca a existat, de asemenea, si un acord privind drepturile pe care le vor avea aproximativ 4,5 milioane de cetateni europeni cu domiciliul in Marea Britanie si 1,2 milioane de cetateni britanici cu domiciliul in alte state membre UE Intelegerea propusa include si o optiune de urgenta privind frontiera cu Irlanda de Nord, care ii va permite acesteia sa ramana in piata unica si in uniunea vamala.Marea Britanie va putea sa negocieze si sa semneze acorduri de comert in timpul perioadei de tranzitie.David Davis si Michel Barnier spera ca principiile privind perioada de tranzitie sa fie aprobate de premierul britanic Theresa May in cadrul summit-ului UE de saptamana viitoare.Barnier a declarat ca proiectul reprezinta un "pas decisiv", insa a mentionat ca acesta nu este "sfarsitul drumului"."Intelegerea de astazi ar trebui sa ne ofere incredere ca un acord intre UE si Marea Britanie este mai aproape ca oricand", a spus David Davis.Marea Britanie si Blocul comunitar spera ca, daca vor ajunge la o intelegere privind perioada de tranzitie, negocierile se vor putea concentra pe viitorul parteneriat intre cele doua.