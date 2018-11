Acordul Brexit - cronica unei catastrofe anuntate

Ceea ce s-a numit, inselator, "un deal", in speta un acord intre Bruxelles si Londra care sa puna bazele unei retrageri organizate a britanicilor din Comunitate, de natura sa nu faca rau prea mult nici unora nici altora, poate trece intr-o lucrare de fictiune drept orice doreste romancierul.Dar cele aproape 600 de pagini ale documentului nu reprezinta, in realitate, un acord real. E, mai degraba, un diktat mascat. Unul care, izvorand din ideologie si angoase europene si admis de premierul britanic din frica de divort, are menirea sa usture si sa pedepseasca "perfidul Albion", sa-i destrame visul redobandirii suveranitatii si sa-i descurajeze definitiv pe potentialii sai imitatori antiglobalisti de pe Batranul Continent.In esenta, intelegerea, partial secreta, inca, in clipa in care membrii cabinetului britanic il aprobau prin aclamatie si incepeau sa se imputineze, aruncand prosopul, in semn de protest, precum demisionarul ministru pentru Brexit, Dominic Raab, e in buna parte praf in ochi.Contine un bluf privind contenciosul cheie, al Irlandei, a carui solutionare, in sensul mentinerii unei frontiere irlandezo-nordirlandeze libere de taxe si controale vamale, se amana la calendele grecesti. Si e, in genere, o cacialma, acreditand ca s-ar produce o imaginara plecare a britanicilor.Ce pierd britaniciiIn fapt, in schimbul mentinerii "interimare", cum ii zice pudic, in uniunea vamala cu europenii, Marii Britanii i se cere sa accepte sa-si piarda dreptul de vot in Comunitate, dar sa-si pastreze, legate de gat, pietrele de moara ale cotizatiilor si contributiilor si bolovanul respectarii normelor comunitare.De pilda in materie de piata a muncii si subventii. Cu un "ce" nu doar vindicativ, ci si resentimentar inclus in pachet, care le propune britanicilor sa-si asume succesive amanari si faze de tranzitie, dar fara sanse reale de a parasi Comunitatea unilateral, prezumtivul "deal" e cu totul altceva decat pare a fi. E o maniera aparent eleganta de a le accepta formal, englezilor, votul pentru Brexit si de a le invalida simultan vointa exprimata prin rezultatul referendumului pe acest subiect.Dincolo de partile sale bune, cum ar fi prezervarea drepturilor sociale, de sedere si de munca ale celor trei milioane de europeni di ...citeste mai departe despre " Acordul Brexit - cronica unei catastrofe anuntate " pe Ziare.com