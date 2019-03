Acordul de Brexit a fost respins iar de Parlament. May anunta un nou vot maine, Opozitia vrea alegeri si un nou referendum

Haosul a domnit in timpul dezbaterilor. May a fost acuzata ca vinde gogosi si ca n-a adus de fapt nicio imbunatatire acordului, in timp ce cei care au anuntat ca vor vota impotriva au fost acuzati ca sunt "agenti ai Bruxelles-ului". Oficialii europeni s-au declarat socati de modul in care s-au desfasurat discutiile, avand in vedere ca nici in al 12-lea ceas parlamentarii britanici n-au renuntat la manipulari."Pare ca traiesc o iluzie periculoasa ca Marea Britanie va beneficia totusi de o perioada de trazitie in absenta unui acord. Ca sa fiu clar: singura garantie legala pentru tranzitie este acordul. Fara acord nu exista perioada de tranzitie", a scris pe Twitter negociatorul sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier.Presedintele CE Jean Claude Juncker le transmisese de luni noapte britanicilor ca acest vot e decisiv: "Nu veti avea o a treia sansa".Cu toate acestea, nu pare ca politicienii britanici vor ajunge curand la un consens. Imediat dupa ce rezultatul votului a fost anuntat, May a spus ca miercuri va fi un nou vot, lasand Parlamentul sa decida daca iesirea din UE se va face fara acord. De cealalta parte, Opozitia i-a cerut demisia, alegeri anticipate si organizarea unui nou referendum.Cert este ca Londra are acum doua optiuni: fie iese din UE fara acord pe 29 martie, fie cere o amanare si continua haosul, negocierile si incertitudinea. Oricum, daca pana pe 23 mai situatia nu va fi rezolvata, Marea Britanie va fi in situatia hilara de a fi obligata sa participe la scrutinul european.Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE Text, dezbaterile si votul pe acordul pentru Brexit. Va asteptam si maine alaturi de noi pentru a afla ce vor decide britanicii in continuare:23:06 - Rand pe rand, statele UE au reactionat fata de vestile de la Londra. Liderii europeni regreta decizia Parlamentului britanic, insa in tonul lor se simte si furia. Astfel se pare ca Marea Britanie nu va mai beneficia de nicio concesie.Marele absent in ce priveste reactiile este Romania , care asigura Presedintia rotativa a UE.22:38 - Theresa May va publica planul Guvernului in ce priveste granita irlandeza, in cazul tot mai probabil al unui Brexit fara acord.22:17 - Primarul Londrei Sadiq Khan a salutat rez ...citeste mai departe despre " Acordul de Brexit a fost respins iar de Parlament. May anunta un nou vot maine, Opozitia vrea alegeri si un nou referendum " pe Ziare.com