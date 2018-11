Acordul pentru Brexit a fost aprobat de Guvernul May, dupa o dezbatere "pasionala". Premierul va cere joi votul Parlamentului

Premierul britanic a anuntat la finalul sedintei de guvern ca, joi, va merge sa sustina o declaratie in Parlamentul de la Londra pentru a obtine si acolo aprobarea pentru acord. Acolo va da mai multe detalii despre ce contine actul.Uniunea Europeana (UE) si Marea Britanie au ajuns la un acord tehnic final, dupa discutiile intense care au avut loc saptamana aceasta.O dezbatere pasionalaPremierul May a declarat ca Executivul a avut azi "o dezbatere lunga, detaliata si pasionala", iar acordul "este cea mai buna versiune care a putut fi negociata", transmite The Guardian."Decizia nu a fost luata usor", a relatat May, care si-a exprimat convingerea ca acest pas este in interesul intregii Marii Britanii."Alegerea a fost intre acest acord, care ne permite sa preluam controlul si sa construim un viitor mai stralucitor pentru tara noastra, si intoarcerea de unde am plecat, cu mai multa diviziune, mai multa incertitudine si esecul aplicarii deciziei de la referendum", a sustinut May in aceasta seara."Este treaba mea ca premier sa explica deciziile pe care le-a luat Guvernul si sunt gata sa fac asta, incepand de maine, cu o declaratie in Parlament", a adaugat May.Guvernul de la Londra trebuia sa aprobe acordul pe Brexit pentru ca apoi sa fie organizat un summit exceptional cu liderii UE, care sa valideze documentul.Apoi, actul trebuie ratificat de parlamentul britanic, dar si de parlamentele nationale ale statelor din UE si in Parlamentul European.Toate acestea trebuie sa se intample pana la 29 martie 2019, data la care Regatul Unit va iesi din Uniunea Europeana, moment in care Romania va detine presedintia UE.Amintim ca Theresa May a anulat intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis, care trebuia sa aiba loc azi la Londra, tocmai din cauza acestei sedinte prelungite a executivului britanic.Iata declaratia integrala a premierului May (in limba engleza):The cabinet has just had a long, detailed and impassioned debate on the draft withdrawl agreement and on the outline political declaration on our future relationship with the European Union.These documents were the result of thousands of hours of hard negotiation by UK officials and many, many meetings which I and other ministers held with our EU counterparts.I firmly believe that the draft withdrawal agreement was the best ...citeste mai departe despre " Acordul pentru Brexit a fost aprobat de Guvernul May, dupa o dezbatere "pasionala". Premierul va cere joi votul Parlamentului " pe Ziare.com