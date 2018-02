Acordul ar fi majorat plafonul pentru finantarea Apararii si cel pentru unele cheltuieli interne cu aproape 300 de miliarde de dolari. Alaturi de reducerile de taxe adoptate de Congres in decembrie, noile cheltuieli ar fi marit si mai mult deficitul bugetului federal.Congresmenii au avut termen pana joi la miezul noptii (7:00, ora Romaniei) sa adopte acordul la care au ajuns in timpul saptamanii liderii republicani si democrati.Senatorul republican Rand Paul a spulberat, insa, orice sansa de un vot rapid, cand a cerut o dezbatere in Camera privind amendamentul sau la mentinerea plafoanelor de cheltuieli.They say, "It's a binary choice, young man. Take it or leave it." Well, I'll leave it.- Senator Rand Paul (@RandPaul) February 9, 2018Joi seara, in timp ce senatorul Paul continua sa amane votul, Casa Alba a transmis ca se pregateste de un nou posibil blocaj, potrivit BBC.Planul trebuia sa fie aprobat atat de Camera Reprezentantilor, cat si de Senat, ambele controlate de republicani.Amintim ca, in luna ianuarie, activitatile Guvernului Statelor Unite au fost blocate timp de trei zile consecutiv, dupa ce negocierile dintre republicani si democrati au esuat si nu au reusit sa ajunga la un acord, in privinta mai multor aspecte.Citeste si Lui Trump i-ar "placea" sa inchida Guvernul SUA, daca nu se rezolva problema imigrantilor ...citeste mai departe despre " Activitatea Guvernului din SUA este blocata pentru a doua oara in acest an " pe Ziare.com