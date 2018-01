Activitatea Guvernului SUA e blocata pentru a treia zi consecutiv. Care sunt sansele de rezolvare a crizei

Senatul american a programat pentru luni la ora locala 12.00 (19.00 ora Romaniei) un vot prin intermediul caruia se spera adoptarea unei masuri care sa permita reluarea finantarii institutiilor guvernamentale. Daca va exista consens intre republicani si democrati, sute de mii de angajati ai administratiei guvernamentale se vor putea intoarce la lucru, potrivit Reuters.Liderul republican al majoritatii din Senat Mitch McConnell le-a oferit o ramura de maslin democratilor, in cadrul negocierilor desfasurate duminica seara. Acesta a promis sa readuca in discutie in februarie legislatia privind imigratia, daca problemele din domeniu nu se vor fi rezolvat pana atunci.McConnell a apreciat ca despre imigratiei s-ar putea discuta chiar si in aceasta luna, dar numai daca pe aceasta problema s-ar ajunge la un consens intre democrati si republicani care sa aiba si girul lui Donald Trump Democratii cer continuarea programului Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) demarat de administratia Obama. Acesta prevede ca nu pot fi deportati circa 700.000 de "Dreamers", tineri imigranti care erau minori atunci cand au ajuns in America "As vrea sa ajungem (luni - n.r.) cu discutiile la legislatia privind DACA, la securitatea la granite si la subiectele conexe. Intentionez de asemenea sa abordam legislatia privind cheltuielile crescute cu apararea, cu acordarea de ajutoare in caz de calamitate, dar si alte asemenea subiecte importante", a declarat Mitch McConnell.Speranta democratilor este ca daca prevederile privind finantarea DACA vor fi adoptate in Senat, Trump nu doar ca le va accepta, dar le va si sustine in privinta adoptarii in Camera Reprezentantilor. Camera inferioara a Congresului este privita ca fiind mult mai conservatoarea decat Senatul, potrivit Reuters.Asa ceva pare improbabil, la acest moment. Momentan Donald Trump alimenteaza conflictul dintre cele doua tabere. Presedintele sustine ca democratii vor doar ca imigrantii ilegali sa vina puhoi in SUA.Great to see how hard Republicans are fighting for our Military and Safety at the Border. The Dems just want illegal immigrants to pour ...citeste mai departe despre " Activitatea Guvernului SUA e blocata pentru a treia zi consecutiv. Care sunt sansele de rezolvare a crizei " pe Ziare.com