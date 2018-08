"La ordinul presedintelui Donald Trump, Departamentul Trezoreriei l-a sanctionat pe ministrul turc al Justitiei si pe ministrul turc de Interne, dat fiind ca amandoi au jucat roluri principale in arestarea pastorului Andrew Brunson", a declarat Sarah Sanders, citata de site-ul Politico.com."Toate proprietatile si activele ambilor ministri aflate in jurisdicatia Statelor Unite sunt blocate, iar cetatenii americani au interdictie de a efectua tranzactii cu ei", a explicat purtatorul de cuvant al Presedintiei SUA.Ministrul turc al Justitiei este Abdulhamit Gul, iar cel de Interne, Suleyman Soylu.Autoritatile turce trebuie sa il elibereze imediat pe un pastor protestant american acuzat de terorism si spionaj, altfel risca sanctiuni economice, au avertizat saptamana trecuta presedintele SUA, Donald Trump, si vicepresedintele Mike Pence.Daca Turcia nu il elibereaza imediat pe pastorul Andrew Craig Brunson, "Statele Unite vor impune Turciei sanctiuni economice severe", a avertizat Mike Pence. Avertismentul a fost confirmat de Donald Trump: "Statele Unite vor impune ample sanctiuni asupra Turciei pentru detentia pe termen lung a pastorului Andrew Brunson, un mare crestin, un om de familie si un om minunat. Sufera enorm. Acest om de credinta nevinovat trebuie eliberat imediat".Pastorul evanghelic Andrew Craig Brunson, in varsta de 50 de ani, a fost eliberat miercuri dupa un an si jumatate de inchisoare, din "motive medicale", dar acum se afla in arest la domiciliu.Donald Trump a cerut in mai multe randuri eliberarea pastorului, afirmand ca arestarea acestuia este o "rusine". Andrew Brunson a fost arestat in ancheta privind complotul militar produs in Turcia in iulie 2016. ...citeste mai departe despre " Administratia Donald Trump adopta sanctiuni impotriva unor oficiali turci " pe Ziare.com