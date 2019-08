Capcanele, numite M-44, sunt pline cu cianura de sodiu si sunt cel mai des imprastiate de Wildlife Services, o agentie federala din cadrul Departamentului american de Agricultura care ucide un numar mare de animale salbatice in fiecare an, in special in beneficiul fermierilor si crescatorilor privati, potrivit The Guardian.In 2018, Wildlife Services a transmis ca agentii sai au ucis peste 1,5 milioane de animale, de la castori la ursi bruni, lupi, rate si bufnite. Aproximativ 6.500 dintre acestea au fost omorate de M-44.Marti, Agentia americana de Protectie a Mediului a anuntat ca ar permite in continuare utilizarea provizorie a cianurii de sodiu pe teritoriul tarii.Cu toate acestea, capcanele sunt din ce in ce mai contestate si au dus, in trecut, la decese neintentionate ale speciilor si animalelor de companie pe cale de disparitie, provocand daune oamenilor.In 2017, adolescentul Canyon Mansfield facea drumetii impreuna cu cainele sau in padurea din spatele casei familiei in Pocatellor, Idaho, cand animalul a declansat o capcana cu cianura care a pulverizat praf otravitor in aer. Cainele a murit pe loc, iar Mansfield a fost transportat la spital, unde, in cele din urma, si-a revenit.Parintii baiatului dau in judecata Wildlife Services. Cazul Mansfield a tinut prima pagina a ziarelor din SUA si a declansat o opozitie si mai mare fata de M-44. ...citeste mai departe despre " Administratia Trump a autorizat "bombele cu cianura" pentru a ucide animale salbatice " pe Ziare.com