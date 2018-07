Documente oficiale obtinute de publicatia The Scotsman arata ca Departamentul de Stat a platit echivalentul a 52.477 de lire sterline (58.831 de euro) companiei SLC Turnberry Ltd, care detine complexul hotelier scotian South Ayrshire.Donald Trump a fost cazat sambata si duminica la acest hotel, unde a jucat golf, dupa summitul NATO , vizita de lucru la Londra si inaintea intrevederii din Finlanda cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin Alaturi de Donald Trump, la acest complex hotelier au fost sotia sa, Melania Trump, fiul sau, Eric Trump, si membri ai delegatiei oficiale, inclusiv John Kelly, seful Cancelariei de la Casa Alba, Sarah Sanders, purtatorul de cuvant prezidential, si Dan Scavino, director pentru comunicarea pe retele de socializare online.Donald Trump a cumparat complexul hotelier din Scotia de la firma Leisurecorp, in aprilie 2014, pentru suma de 60 de milioane de dolari, numindu-l "Trump Turnberry".Donald Trump a demisionat de la conducerea complexului in ianuarie 2017, inaintea inceperii mandatului de presedinte, transferand administrarea hotelului in sarcina fiilor sai Eric Trump si Donald Trump jr.Citeste si:Refuzat de prim-ministrul Scotiei, Donald Trump isi petrece un week-end de vacanta, inainte de intalnirea cu PutinUn agent Secret Service a murit, dupa ce a fost cu Trump pe terenul de golfProteste la Londra in timpul vizitei lui Trump. A fost lansat un balon urias cu presedintele american in scutece (Video)Donald Trump vrea sa schimbe culorile Air Force One. Nu-i place "albastrul de bebelus" ...citeste mai departe despre " Administratia SUA a platit aproape 60.000 de euro pentru rezervarea hotelului din Scotia detinut de Trump " pe Ziare.com