Administratia Trump a publicat lista oligarhilor rusi din SUA: Ce persoane au legaturi cu Vladimir Putin

Lista, elaborata ca parte a unui pachet de sanctiuni devenit lege in august anul trecut, nu inseamna ca cei inclusi vor fi supusi sanctiunilor, dar arunca umbra unui potential risc de sanctiuni asupra unui cerc amplu de rusi bogati.Cercul de apropiati ai presedintelui rus Vladimir Putin este deja vizat de sanctiuni americane, impuse ca urmare a anexarii de catre Rusia a regiunii ucrainene Crimeea in 2014, relateaza Reuters.Dar asa-numita "lista de oligarhi", difuzata marti si stabilita in parte in urma presupunerii Washingtonului ca Kremlinul s-a amestecat in alegerile prezidentiale din 2016 in Statele Unite, vizeaza multe persoane dincolo de cercul lui Putin si patrunde adanc in elita de afaceri a Rusiei.Intr-un comunicat ce insoteste lista, Departamentul Trezoreriei declara ca aceste persoane au fost incluse pe baza averii lor si gradului de "apropiere fata de regimul rus".Printre oamenii de afaceri de pe lista se afla Herman Gref, CEO al bancii controlate de stat Sberbank, cel mai mare creditor al Rusiei, si Andrei Kostin, directorul executiv al celui de-al doilea cel mai mare creditor, VTB, de asemenea controlat de statul rus.Aleksei Miller, CEO al monopolului de export de gaze controlat de stat Gazprom , este de asemenea pe lista.Oleg Deripaska, coproprietar al Rusal, al doilea cel mai mare producator de aluminiu din lume, Aleksei Mordasov, coproprietar al Severstal, unul dintre cei mai mari producatori de otel din Rusia, si Leonid Mikhelson, coproprietar al producatorului privat de gaze Novatek, au fost de asemenea inclusi.Magnatul in sectorul metalelor Alisher Usmanov, actionar la clubul de fotbal Arsenal din Londra, si Evgheni Kaspersky, CEO al companiei de securitate cibernetica cu sediul la Moscova care ii poarta numele, au fost la randul lor inclusi pe lista oligarhilor.