Administratia Trump acuza Rusia de o operatiune in curs de patrundere in reteaua energetica americana

Separat, a impus sanctiuni unor oficiali rusi in legatura cu amestecul high-tech in alegerile americane din 2016, relateaza The Associated Press.Reprezentanti in domeniul securitatii americane au declarat ca politia federala (FBI), Departamentul Securitatii Interne si agentii americane in domeniul informatiilor au stabilit ca servicii ruse informatii si altii se afla in spatele acestor atacuri in sectorul energetic.Potrivit acestor oficiali, rusii au ales in mod deliberat tinte din industria energetica americana, au obtinut acces in sisteme informatice si apoi au efectuat o "recunoastere in retea" a sistemelor de control industrial care gestioneaza intreprinderi americane si reteua electrica.