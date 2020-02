Solicitarea ar urma sa fie anuntata oficial luni si arata ca administratia are nevoie de resurse noi mai putine decat cele cerute anul trecut pentru construirea zidului la granita cu Mexic , potrivit The Wall Street Journal.Noile fonduri ar urma sa fie folosite noi sectiuni ale zidului, care inca nu au fost planificate, noteaza sursa citata.In urma cu un an, administratia Trump a solicitat Congresului sa aloce cinci miliarde de dolari pentru zid, pe langa alte sume provenite de la Pentagon.Pe acest subiecte, citeste si:Pentagonul da 3,6 miliarde de dolari pentru zidul lui TrumpTrump a produs pagube de 11 miliarde de dolari incercand sa obtina 5 miliarde pentru zidul sau16 state americane au atacat in justitie decizia lui Trump de a decreta urgenta nationala pentru un zidUn fan Trump a inceput sa-i faca zidul dorit la granita cu Mexicul, pe care Congresul nu l-a aprobatUn barbat a sarit zidul "pe care nu te poti catara" al lui Trump cu ajutorul unei banale scari (Video) ...citeste mai departe despre " Administratia Trump cere doua miliarde de dolari pentru zidul de la granita cu Mexicul " pe Ziare.com