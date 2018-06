"Este un moment istoric - dupa 27 de ani Adunarea Generala ONU a confirmat ca prezenta militara rusa in Republica Moldova este ilegala si trebuie sa fie evacuata. Este un mic pas in scopul nostru mare - retragerea trupelor si munitiilor straine este pentru noi doar un element in construirea relatiilor de incredere cu toate tarile, bazate pe respect reciproc, intelegere si, bineinteles, pe legislatia internationala", a declarat ministrul moldovean de Externe, Tudor Ulianovschi, citat de Europa Libera. Polonia si Marea Britanie s-a alaturat in calitate de co-sponsori la rezolutia Republicii Moldova, relateaza Europa Libera."Viitorul apropiat va arata ce lovitura dura a fost data procesului de apropiere a celor doua parti si e regretabil ca viitoarele esecuri se vor asocia cu Adunarea Generala ONU", a replicat imediat adjunctul reprezentantului Rusiei la ONU, Dmitri Polianski.Polianski a acuzat Uniunea Europeana de "duble standarde" si de faptul ca nu e interesata de o reglementare in problema transnistreana si ca ii pasa doar de geopolitica, nu si de nevoile oamenilor din regiune.Pozitia Rusiei a fost sustinuta si de Siria, al carei reprezentant a preluat mai multe teze ale argumentarii rusesti, spunand, printre altele, ca formatul 5+2 este cadrul optim pentru a rezolva problemele ce tin de reglementarea transnistreana, iar rezolutia privind retragerea trupelor ruse "nu va imbunatati relatiile" dintre Republica Moldova si Rusia si ar putea compromite efortul de mentinere a stabilitatii in regiune.Impotriva au votat 15 tari, noteaza Unimedia:ArmeniaBelarusBoliviaBurundiCubaCoreea de NordMyanmarNicaraguaRusiaSudanul de SudSudanSiriaVenezuelaZimbabwe ...citeste mai departe despre " Adunarea Generala a ONU cere Rusiei sa isi retraga trupele din Transnistria " pe Ziare.com