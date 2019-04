Aeroportul Istanbul Ataturk se inchide

MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Turcia ca, in perioada 5 aprilie (ora 3.00) - 7 aprilie (ora 23.59), va avea loc procesul de transfer si preluare de catre noul aeroport Istanbul (IGA) a activitatilor si zborurilor operate pana in prezent pe Aeroportul International Ataturk.Dupa 7 aprilie, Aeroportul Istanbul Ataturk va fi inchis pentru zborurile comerciale interne si internationale programate si neprogramate, fiind deschis insa pentru zborurile cargo, de mentenanta si tehnice, aviatie generala, zboruri business, pentru zborurile aeronavelor de stat si celelalte zboruri permise de Autoritatea Aeronautica a Republicii Turcia.AME recomanda cetatenilor romani care se deplaseaza la Istanbul sa aloce mai mult timp, decat in mod normal, pentru transferul de la/catre aeroport, dat fiind faptul ca infrastructura de transport nu este definitivata.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Ankara si ale Consulatelor Generale ale Romaniei din Istanbul si Izmir: +903124477920; +902123583541; +902123580516; +902123583537, +902324650579, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Turcia: + 905323181726, al Consulatului General al Romaniei de la Istanbul: +905335420695 si al Consulatului General al Romaniei la Izmir: +905304150077.MAE recomanda consultarea paginilor de Internet: http://ankara.mae.ro,http://istanbul.mae.ro, http:///izmir.mae.ro,www.mae.ro si reaminteste ca romanii care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie, precum si serviciul de alerta prin SMS, aferent campaniei de informare "Un SMS iti poate salva viata!". ...citeste mai departe despre " Aeroportul Istanbul Ataturk se inchide " pe Ziare.com