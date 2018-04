Aeroporturi militare din Siria au fost lovite peste noapte de rachete, dupa ce SUA si Franta au promis ca il vor pedepsi pe Assad

Ulterior, SANA a retras orice referire la SUA, arata AFP. Potrivit DPA, agentia siriana a precizat ca aeroportul militar din orasul Homs a fost lovit de opt rachete. O sursa militara a SANA a afirmat ca atacul s-a soldat cu mai multi morti si raniti.Un purtator de cuvant al Departamentului Apararii Statelor Unite a refuzat sa confirme originea atacului, transmite DPA.Presedintele SUA, Donald Trump , avertizase ca va fi un "pret mare de platit" dupa acuzatiile ca guvernul sirian a folosit arme chimice impotriva rebelilor, intr-un atac soldat cu moartea a peste 100 de civili, mentioneaza DPA.Trump a scris pe Twitter , reteaua sociala pe care o foloseste frecvent: "Multi morti, inclusiv femei si copii, intr-un atac CHIMIC nesabuit in Siria. Presedintele Putin, Rusia si Iranul sunt raspunzatori de sprijinul pentru 'Animal Assad'. Pret mare de platit"."Deschideti imediat zona pentru ajutoare medicale si verificare. In niciun caz un alt dezastru umanitar", a cerut el.In aprilie anul tercut, Trump a ordonat lovituri aeriene asupra bazei militare siriene Shayrat, de unde se presupune ca a decolat avionul care a lansat munitie chimica asupra orasului Khan Shaykhun, reminteste DPA.In atacul din 2017, pus pe seama fortelor guvernamentale siriene si soldat cu peste 80 de morti s-a folosit gaz neurotoxic sarin, au conchis anchetatori ai ONU si ai Organizatiei pentru Interdictia Armelor Chimice.Dupa informatiile unor organizatii neguvernamentale, difuzate sambata, despre un atac chimic asupra orasului Douma din enclava rebela Ghouta de est, de langa Damasc, si Franta a promis, prin ministrul de externe Jean-Yves Le Drian ca "isi va asuma toate responsabilitatile", a relatat duminica AFP.In februarie, presedintele francez, Emmanuel Macron, avertizase ca fortele franceze vor lovi Siria in caz ca regimul de la Damasc, condus de presedintele Bashar al Assad, recurge din nou la atacuri chimice.Anterior loviturilor asupra aeroportului Tayfur, un comunicat al Casei Albe arata ca Trump si Macron se pronunta pentru "un raspuns comun puternic" la atac si intentioneaza sa faca raspunzator regimul de la Damasc pentru "incalcarea continua a drepturilor omului".Atat Damascul, cat si Moscova au dezmintit, duminica, infor ...citeste mai departe despre " Aeroporturi militare din Siria au fost lovite peste noapte de rachete, dupa ce SUA si Franta au promis ca il vor pedepsi pe Assad " pe Ziare.com