Aerul din Melbourne, cel mai greu de respirat din lume

Locuitorii din Melbourne se confruntau, marti dimineata, cu a doua zi consecutiva de calitate riscanta a aerului, insa dupa cateva ore, in jurul pranzului, metropola australiana avea deja cel mai rau aer din lume, potrivit bazei de date IQ Air Visual, arata DPA."Peste noapte, Melbourne a ajuns la cel mai rau nivel al calitatii aerului din lume", a declarat Brett Sutton, directorul Departamentului pentru Sanatate din statul Victoria, in fata reporterilor."Aceste conditii se produc cand exista temperaturi mai mici si microparticulele se stabilizeaza la inaltimi foarte joase, aproape de nivelul solului", a adaugat el.Fumul a suspendat antrenamentele jucatorilor de tenis, cu mai putin de o saptamana inainte de debutul primului turneu de Grand Slam al anului 2020, Australian Open.Un strat gros de fum provenit de la incendiile din Est Gippsland si Geelong a cuprins orasul Melbourne si suburbiile sale.Fumul a declansat, de asemenea, cateva alerte false de incendii in oras.Rezidentii au fost sfatuiti sa ramana in locuinte. Potrivit lui Brett Sutton, chiar si persoanele sanatoase se confrunta cu un risc sporit, atat timp, cat calitatea aerului se va mentine la un nivel periculos.Dean Stewart, director de prognoze la Biroul de Meteorologie, a declarat pentru reporterii locali ca vanturile din sud-vest, asteptate miercuri, vor incepe sa indeparteze fumul din oras.