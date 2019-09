Afganistan: Trump anunta incetarea negocierilor de pace cu talibanii. Vorbeste pe Twitter despre o intalnire ultrasecreta

Presedintele Statelor Unite a dezvaluit de asemenea ca initial urma sa se intalneasca duminica la Camp David, "separat" si in cel mai mare "secret" cu presedintele afgan Ashraf Ghani si cu "principalii lideri talibani". "Acestia erau in drum spre Statele Unite in aceasta seara", dar "am anulat imediat intalnirea", a precizat el pe Twitter "Din pacate, in incercarea de a creste presiunea", talibanii "au recunoscut un atac la Kabul in care au fost ucisi unul dintre marii nostri soldati si alte 11 persoane", a subliniat Trump, justificandu-si decizia surprinzatoare de "a opri negocierile de pace".Atacul de joi a fost al doilea comis in cateva zile in capitala afgana, revendicat de insurgenti in pofida "acordului de principiu" pe care emisarul american Zalmay Khalilzad sustine ca l-a incheiat in cursul discutiilor de la Doha.Inca o explozie la Kabul: 5 morti intr-un atentat sinucigas in apropierea cartierului general al NATO Emisarul american pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, a revenit joi la Doha, in Qatar, pentru a relua negocierile cu talibanii in vederea unui acord care sa permita o retragere militara a Statelor Unite din Afganistan, noteaza AFP, citand un purtator de cuvant al Departamentului de Stat.Duminica, emisarul american a afirmat ca a incheiat a noua runda de negocieri cu talibanii la Doha, deplasandu-se apoi la Kabul, unde a prezentat guvernului afgan un 'acord de principiu' cu acestia.Proiectul de acord prevedea o retragere in etape: intr-o prima faza, in primele 135 de zile, armata SUA ar urma sa se retraga din cinci baze, iar numarul militarilor sa fie redus de la 13.000-14.000 in prezent, la 8.600. Textul urma sa includa un calendar cu diminuari ulterioare ale efectivelor.Reamintim ca in cele doua atacuri teroriste din Afganistan din aceasta saptamana au murit si doi romani si unul a fost grav ranit.Atacul terorist de la Kabul a lovit si Ambasada Romaniei: Un roman a murit, altul este grav ranitInca un roman a murit in Afganistan ...citeste mai departe despre " Afganistan: Trump anunta incetarea negocierilor de pace cu talibanii. Vorbeste pe Twitter despre o intalnire ultrasecreta " pe Ziare.com