AFP: In pofida procedurii de infringement, Varsovia nu cedeaza in privinta reformei judiciare

Manifestatii de sprijin pentru judecatorii care contesta aceasta reforma sunt asteptate marti seara si miercuri dimineata in fata sediului Curtii Supreme din Varsovia, informeaza AFP.Comisia Europeana a trimis luni o "scrisoare de notificare" a autoritatilor poloneze la care Polonia are termen de o luna pentru a raspunde, prima etapa a unei proceduri care poate duce in final pana la Curtea de Justitie a UE (CJUE) si la eventuale sanctiuni financiare.In aceasta marti intra in vigoare reforma Curtii Supreme, care permite pensionarea din oficiu a peste o treime din judecatorii Curtii (27 din 72) ale caror varste depasesc 65 de ani.Varsta de pensionare a judecatorilor a fost coborata cu cinci ani de conservatori cu scopul afisat de a indeparta magistratii care si-au inceput cariera inainte de caderea comunismului.In aceeasi zi, presedintele Andrzej Duda ar urma sa-i comunice sefei Curtii Supreme, Malgorzata Gersdorf, ea insasi avand varsta de pensionare, data la care ar urma sa plece din post, conform declaratiei facute luni de o colaboratoare apropiata a sefului statului polonez, jurista Anna Surowka-Pasek.Malgorzata Gersdorf ar urma sa fie inlocuita provizoriu de catre un judecator de la Curtea Suprema ales de seful statului, in asteptarea alegerii succesorului acesteia.Or, Gersdorf refuza sa se retraga, invocand un pasaj din Constitutie, care stabileste durata mandatului sau la sase ani, ceea ce ar situa plecarea sa la orizontul anului 2020.Pentru conservatorii aflati la putere, reforma Curtii Supreme face parte dintr-un efort indispensabil pentru a sparge o casta de judecatori pe care ei o considera corupta si descendenta din predecesorii sai comunisti.Pentru opozitia centrista, in schimb, partidul la putere Lege si Justitie (PiS) cauta sa preia controlul asupra aparatului judiciar pentru a-si asigura un control complet asupra statului.Ea ii acuza pe conservatori ca incalca unul din principiile fundamentale ale democratiei, cel al separarii puterilor, si ca vrea sa favorizeze alegerea responsabililor-cheie ai aparatului judiciar dintre magistratii care le sunt fideli.Pozitia Comisiei Europene se apropie de cea a opozitiei poloneze, noteaza AFP."Lipsa de progres" in discutiile cu g ...citeste mai departe despre " AFP: In pofida procedurii de infringement, Varsovia nu cedeaza in privinta reformei judiciare " pe Ziare.com