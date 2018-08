Sediul AEM, care se afla la Londra de la infiintarea agentiei in 1995, urmeaza sa fie transferat la Amsterdam din cauza Brexitului, relateaza Reuters."Per ansamblu, este asteptata o scadere a efectivelor de aproximativ 30%", a precizat miercuri AEM intr-un comunicat.Agentia, care are aproximativ 900 de angajati, este cea mai mare institutie UE afectata de Brexit.Primele estimari aratau ca 19% dintre angajati ar putea sa refuze sa se mute la Amsterdam, insa AEM estimeaza in prezent ca acest nivel a fost foarte subestimat, in contextul in care 135 de persoane angajate cu contracte pe perioada scurta de timp ar putea sa nu mai lucreze pentru agentie din cauza anumitor dispozitii ale dreptului muncii din Olanda Ca atare, agentia isi va reduce anumite activitati, mai ales in domeniul colaborarii internationale si publicarii de date clinice.Transferul AEM a provocat deja un diferend juridic intre agentie si proprietarul sediului actual, care au semnat un contract de inchiriere pe o perioada de 25 de ani in 2014. Proprietarul vrea sa incaseze in continuare chiria, in baza acestui contract.AEM este insarcinata cu evaluarea stiintifica, supervizarea si controlul sigurantei medicamentelor in UE. Ea reprezinta un instrument esential in functionarea pietei unice in privinta medicamentelor in UE. ...citeste mai departe despre " Agentia Europeana a Medicamentelor isi va reduce operatiunile din cauza Brexitului " pe Ziare.com