Air France anunta ca pana la 25% dintre zborurile sale de luni vor fi anulate din cauza grevei pilotilor

Intr-un comunicat, compania aeriana a transmis ca 65% dintre zborurile pe distante medii si lungi vor fi efectuate de pe aeroportul international Charles de Gaulle din Paris.Cat priveste zborurile pe distante scurte, 8,5% dintre ele vor fi efectuate de pe aeroportul parizian Orly si de pe alte aeroporturi regionale.Verifica aici daca zborul tau are probleme si vezi ultimele anunturi ale Air France!Aproximativ 28% dintre pilotii companiei vor fi in greva.Prima runda de proteste a avut loc in luna februarie, cand 30% din zborurile companiei au fost anulate.Vineri, compania a inceput noi negocieri cu membri ai staff-ului, in incercarea de a pune capat disputei, care a costat-o pana acum 220 de milioane de euro.Jean-Marc Janaillac, CEO al Air France KLM si presedinte al Air France, a spus ca va fi dificil sa isi pastreze functia daca negocierile esueaza.[#AirFrance call for strike action] On Monday 23 April, 75% of flights maintained: https://t.co/b9CKjdLFhNTo check your flight status & the commercial measures: https://t.co/JiivMDjcXV pic.twitter.com/cAlU2soJMZ- Air France Newsroom (@AFnewsroom) April 22, 2018