Alarmata de posibila aparitie a Libra, UE se gandeste sa emita o moneda digitala publica

De asemenea, in documentul consultat de Reuters se cere blocului comunitar sa dezvolte o abordare comuna fata de criptomonede, inclusiv posibilitatea interzicerii proiectelor apreciate ca avand un risc ridicat.In actuala sa forma, documentul - care ar putea fi adoptat luna viitoare de ministrii de Finante din UE - ar spori campania autoritatilor de reglementare impotriva criptomonedelor, care pana acum au fost doar partial reglementate in cateva state membre UE. BCE si alte banci centrale din UE ar putea explora oportunitatile, precum si provocarile referitoare la emiterea unei monede digitale, inclusiv luand in considerare masuri concrete in acest scop", se arata in documentul care ar putea fi discutat la reuniunea ministrilor de Finante de vineri si adoptat la intalnirea acestora din decembrie.In cea mai ambitioasa versiune a proiectului, consumatorii vor putea folosi bani electronici, care vor fi depozitati direct la Banca Centrala Europeana, fara a fi necesar un cont bancar, servicii de intermediere financiara sau clearing, sustine o sursa de la BCE.Documentul UE reitereaza temerile G7 privind riscurile provocate de monedele private: spalarea de bani, protectia consumatorilor, functionarea sistemelor de plati, impozitare si securitate cibernetica.Luna trecuta, Benoit Coeure, membru al Consiliului guvernatorilor Bancii Centrale Europene, a afirmat ca autoritatile globale de reglementare financiara nu intentioneaza sa interzica Libra sau alte criptomonede, dar acestea vor trebui sa indeplineasca cele mai ridicate standarde de reglementare.In luna iunie a acestui an, reteaua sociala Facebook a anuntat ca intentioneaza sa introduca o noua criptomoneda, denumita Libra, in cadrul strategiei sale de a se extinde pe segmentul platilor digitale. Facebook sustine ca Libra va fi sustinuta de active reale, cum sunt depozitele bancare si obligatiunile guvernamentale, in ideea de a fi mai stabila decat alte criptomonede precum bitcoin. Anuntul celor de la Facebook a fost intampinat cu scepticism de autoritatile de reglementare si politicieni, Franta si Germania avertizand ca intentioneaza sa blocheze Libra in Europa In prezent, in Uniunea Europeana nu exista reglementari specifi