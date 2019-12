Alegeri anticipate in Marea Britanie. Scrutinul este decisiv pentru Brexit

La finalul unei campanii in care a pregatit gogosi, a schimbat o roata de Formula 1 si a pulverizat un fals zid simbolizand "impasul" Brexit - cu un buldozer, liderul conservator si-a inceput ziua livrand sticle de lapte la Guiseley, in Yorkshire, in nordul Angliei, spre surpriza cuplului care i-a deschis usa, relateaza AFP.El a pregatit, apoi, o placinta din carne de vita si bere, pe care a comparat-o cu acordul Brexit pe care l-a incheiat cu Uniunea Europeana ( UE ), dar care nu a fost ratificat in Parlament din cauza lipsei unei majoritati. Johnson intentioneaza sa-l "reincalzeasca" si sa serveasca textul deputatilor, in cazul in care obtine o victorie."Il bagam la cuptor, dam cu usa, il scoatem si, iata, am facurt Brexit-ul!", a declarat Boris Johnson.Ajuns la putere la sfarsitul lui iulie, cu promisiunea de a scoate tara din UE, fostul primar al Londrei isi consacra ultimele deplasari nordului si centrului Angliei si Tarii Galilor, regiuni care voteaza traditional cu Partidul Laburist, dar care sunt in favoarea Brexit.El a convocat aceste alegeri cu speranta de a obtine o majoritate absoluta care sa-i permita sa scoata procesul din impas si sa dea pagina acestei saga care-i imparte in mod profund tara de la referendumul din 2016, in care tabara "Leave" a obtinut aproape 52% din voturile expirmate."Miraje"Adversarul sau Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist (Labour), si-a strans oamenii inainte de zori la Glasgow, in Scotia , unde spera sa-i infranga pe separatistii din cadrul SNP. El a promis "speranta" si "securitate" alegatorilor si l-a atacat pe Boris Johnson pe tema lipsei sale de sinceritate, acuzandu-l ca "face promisiuni care se transforma in miraje a doua zi".In fata recentei cresteri a Partidului Laburist in sondaje, Boris Johnson a agitat "veritabilul risc" al unui Parlament fara majoritate, care ar prelungi criza politica."Noi ne batem pentru fiecare vot", a declarat el miercuri.Ultimul sondaj din campanie, publicat de Institutul YouGov, prezinta Partidul Conservator (Tories) in fruntea intentiilor de vot, cu 339 de mandate din 650. Sunt cu 20 de deputati mai putini decat la precedentele proiec ...citeste mai departe despre " Alegeri anticipate in Marea Britanie. Scrutinul este decisiv pentru Brexit " pe Ziare.com