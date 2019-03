Alegeri europene: Dupa Emmanuel Macron, si Guy Verhofstadt avertizeaza asupra cosmarului populist

Alegerile din luna mai ar putea genera un cutremur in Parlamentului European. Se preconizeaza ca marile grupuri politice de centru-dreapta si de centru-stanga sa nu mai poata forma majoritatea, pentru prima data in 40 de ani de alegeri directe, cu toate ca La Republique En Marche (La REM) a lui Emmanuel Macron va intra pentru prima data in Parlament, impulsionand fortele liberale, scrie Guardian.Verhofstadt, liderul Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE) din 2009, a declarat ca centristii pro-europeni au "o ultima sansa" sa recastige teren in fata nationalistilor si a populistilor inainte de urmatoarele alegeri din 2024.Intr-un interviu publicat in The Guardian, fostul prim-ministru belgian a declarat ca UE are nevoie de reforme in domenii precum gestionarea zonei euro, migratia si apararea comuna, pentru a putea spera la un sprijin mai puternic din partea populatiei."Nimic nu este etern. Nimic. Nici institutiile politice nu sunt vesnice. A face reforme este o datorie pe care o avem ... si daca nu vom reusi, atunci tragedia, cosmarul vor deveni realitate ", a mai spus el.Verhofstadt a sprijinit imediat "renasterea europeana" pe care Macron a anuntat-o in aceste zile. El a spus ca sosirea asteptata a deputatilor La REM in Parlamentul European va crea un bloc liberal mai amplu decat actuala ALDE, insa el personal nu are ambitia sa o conduca."O noua forta politica reformista centrista, pro-europeana" este absolut necesara atat ca alternativa la nationalisti, dar si pentru mentinerea status quo-ului politic, a subliniat Verhofstadt.El a exclus orice alianta cu forte precum Miscarea Cinci Stele din Italia , din cauza acordului de guvernare pe care acestia din urma il au cu partidul de extrema dreapta Liga Nordului al lui Matteo Salvini.Verhofstadt s-a confruntat cu o contra-reactie din partea grupului sau acum doi ani, cand a cautat sa aduca Miscarea Cinci Stele in ALDE, pentru a o scoate din alianta eurosceptica a lui Nigel Farage. Respingand acuzatiile ca ar face din nou o greseala, Verhofstadt a spus ca "nu mai este posibil" ca Cinci Stele sa se alature liberalilor, cu toate ca regreta asta, mai ales ca acolo sunt multi cu viziuni pro-europene.Un critic hotarat al liderilor populisti ...citeste mai departe despre " Alegeri europene: Dupa Emmanuel Macron, si Guy Verhofstadt avertizeaza asupra cosmarului populist " pe Ziare.com