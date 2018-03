Alegeri generale, astazi, in Italia: Silvio Berlusconi, o revenire fara glorie

Dar rezultatul scrutinului este greu de prevazut. In lupta intra trei blocuri politice. Unul populist-moderat, in care isi impart 30% din sustinerea electoratului Forza Italia, formatiunea lui Silvio Berlusconi (foto) si Liga Nordului. Al doilea bloc este cel de centru stanga, unde se afla sase formatiuni politice printre care Partidul Democrat condus de fostul premier demisionar Mateo Renzi. Si acest bloc politic se bucura de sustinerea a 30% din electorat. Restul de 30% dintre italieni spun ca vor vota cu partidul populist Miscarea 5 Stele, fondata de comicul italian Beppe Grillo, formatiunea fiind condusa acum de Luigi di Maio, vicepresedinte al Camerei Deputatilor.Forza Italia si Partidul DemocratSondajele de opinie nu sunt concludente, dar unii analisti nu exclud formarea unui guvern de centru printr-o alianta post electorala intre Forza Italia si Partidul Democrat la care sa se alipeasca formatiuni mai mici din stanga si din dreapta esicherului politic, astfel incat gruparea populista Miscarea 5 Stele sa ramana in opozitie.Alegerile de duminica ar putea marca revenirea mogulului Silvio Berlusconi, in varsta de 81 de ani. Acesta nu va putea pretinde pozitia de prim-ministru chiar daca formatiunea sa va avea cel mai mare numar de voturi, pentru ca se afla inca in perioada de interzicere a detinerii unei functii publice. Aceasta masura expira la sfarsitul anului 2019 si e consecinta unei condamnari penale pentru evaziune fiscala.In eventualitatea in care Forza Italia va intra la guvernare, ne vom afla intr-o situatie asemanatoare cu cea din Romania , in care liderul PSD Liviu Dragnea, din cauza condamnarii penale pentru coruptie, nu a putut ajunge in pozitia de prim-ministru."Un rezultat probabil este o coalitie intre PD si Forza Italia (si unele partide mai mici), conduse de actualul premier, Gentiloni. Aceasta este o continuare a guvernului tehnocrat existent. O coalitie mare ca aceasta nu va dura prea mult. Forza Italia si Partidul Democrat au obiective politice total diferite. Alte mari coalitii par la fel de instabile. Orice alianta cu Miscarea 5 Stele pare foarte greu de realizat, deoarece platforma lor politica este ...citeste mai departe despre " Alegeri generale, astazi, in Italia: Silvio Berlusconi, o revenire fara glorie " pe Ziare.com