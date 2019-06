Alegeri in Consiliul de Securitate al ONU: Se decid cinci noi membri nepermanenti, Romania - intre candidati

Noua componenta a Consiliului va avea un impact major asupra modului de actiune a intregii organizatii, a consemnat portalul de stiri despre ONU UNDispatch. Romania poate deveni unul din membrii nepermanenti ai Consiliului de Securitate pentru un mandat de doi ani, in urma acestor alegeri.Consiliul de Securitate, care are 15 membri, este cel mai puternic organ din sistemul Natiunilor Unite si este singurul organism mondial care poate autoriza un razboi. Consiliul este format din cinci membri permanenti cu drept de veto - Statele Unite, Rusia Franta si Marea Britanie. Alti zece membri au mandate de doi ani, dupa a caror expirare sunt inlocuiti de tari din aceeasi regiune geografica.Din 2020, devin disponibile cinci locuri - doua pentru Africa , detinute in prezent de Cote D'Ivoire si Guineea Ecuatoriala, unul pentru regiunea Asia -Pacific, detinut de Kuweit, unul pentru America Latina si Caraibe, detinut de Peru, si unul pentru Europa de Est, detinut de Polonia Singura concurenta reala - Romania versus Estonia Pentru a fi aleasa in Consiliul de Securitate al ONU, o tara trebuie sa obtina sprijinul a doua treimi din membrii Adunarii Generale, adica cel putin 129 de voturi din partea celor 193 de state membre cu drept de vot ale Natiunilor Unite.Frecvent se intampla insa ca regiunile sa decida in cercul lor ce tara sa sustina pentru ocuparea locului vacantat, eludand astfel un proces electoral concurential.De fapt, astfel se intampla la actualele alegeri de la ONU in toate regiunile cu exceptia Europei de Est: Nigeria si Tunisia concureaza pentru cele doua locuri ale Africii, Vietnamul pentru cel al Asiei si insulele Grenadine pentru locul regiunii America Latina/Caraibe.Singurele alegeri unde exista o concurenta sunt cele pentru Europa de Est, unde Estonia si Romania concureaza pentru locul ce urmeaza sa fie lasat liber de Polonia, in grupul est-european.Conform regulamentelor in vigoare ale Adunarii Generale, un membru nepermanent nu poate avea doua mandate consecutive.O influenta importanta, chiar si fara vetoDesi nu au drept de veto, cei zece membri nepermanenti ai Consiliului de Securitate au putere si influenta, in primul rand, pentru ca mare parte din activitatea Consiliului de Securitate al ONU se desfasoara prin consens. Atunci cand este nevoie de consens, un singur membru, fie si o tara mica, p ...citeste mai departe despre " Alegeri in Consiliul de Securitate al ONU: Se decid cinci noi membri nepermanenti, Romania - intre candidati " pe Ziare.com