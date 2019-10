Alegeri in Elvetia: Val ecologist, dar dreapta populista ramane in frunte

Potrivit rezultatelor definitive, Verzii (stanga) sunt al patrulea partid in Consiliul National (camera inferioara a parlamentului de la Berna) in fata Partidului Democrat-Crestin (PDC, centru) si aproape la egalitate cu Partidul Liberal-Radical (PLR, dreapta). Pentru prima data, ei aspira sa intre in guvern, unde toate marile partide isi impart cele sapte posturi de ministri potrivit unei formule numite "magice", noteaza AFP.Dupa un scrutin ca o "schimbare tectonica (...), am putea discuta despre o noua formula magica", a declarat presedintele Verzilor, Regula Rytz. O idee pe care socialistii au sprijinit-o imediat.In total, Verzii au obtinut 17 deputati in plus, cu un total de 28 de mandate (13,2% din voturi), la capatul unei campanii profund marcate de schimbarile climatice. Liberalii verzi au facut un salt de 9 mandate, trecand la 16 deputati (7,8% din voturi).In progres constant din anii 1990, conservatorii nationalisti din UDC, ale caror afise cu accente xenofobe provoaca frecvent scandal, au iesit slabiti la finalul scrutinului, pierzand 12 mandate, cu 25,6% din voturi (obtinand in total 54 de locuri), fata de 29,4% in 2015.Partidul Socialist (PS, stanga, 39 de locuri), liberalii radicali (PLR, dreapta, 29 de locuri) si democrat-crestinii (PDC, centru 25 de locuri) sunt si ele in scadere.La 11 decembrie, parlamentarii din cele doua camere ii vor desemna pe cei sapte ministri din Guvern, ale caror portofolii vor fi impartite intre marile partide.Din 1959, principalele partide din Elvetia - UDC, PS, PLR si PDC - isi impart cele sapte posturi ministeriale din Guvern potrivit sistemului numit "formula magica". In prezent, UDC, PS si PLR dispun de cate doi ministri, al saptelea revenind PDC.Pentru camera inferioara a Parlamentului, cei 200 de consilieri nationali sunt alesi conform unui sistem proportional. In camera superioara, cei 46 de consilieri din partea statelor confederatiei elvetiene sunt desemnati in doua tururi, dupa un sistem majoritar. ...citeste mai departe despre " Alegeri in Elvetia: Val ecologist, dar dreapta populista ramane in frunte " pe Ziare.com