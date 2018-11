Alegeri in SUA: Democratii, votati masiv de femei, minoritati etnice si tineri

De asemenea, minoritatile etnice, persoanele cu educatie superioara si non-religioase, populatia urbana, si tinerii sunt principalele grupuri care au permis democratilor sa castige majoritatea in Camera Reprezentantilor, arata Mediafax.In acest an, 55% dintre votante au declarat ca au sprijinit un democrat pentru Camera, comparativ cu 49% care au sustinut un democrat la alegerile de la mijloc de mandat din 2014, conform Agerpres.Per total, votantii au fost profund divizati in ce priveste performanta in functie a presedintelui Donald Trump , dar si directia in care se indreapta tara.Si votantii tineri si-au modificat substantial preferintele spre democrati, cei intre 18 si 34 de ani optand in proportie de 62% pentru democrati, iar 34% pentru republicani. In 2014, 54% i-au sprijinit pe democrati, iar 36% pe republicani.Votantii hispanici i-au preferat, de asemenea, pe candidatii democrati la Camera Reprezentantilor, cu o marja de 33%, fata de 18% in 2014.Sondajul, realizat online marti, se bazeaza pe raspunsurile a 38.196 de persoane care au votat in 38 de state. El se desfasoara in continuare si urmeaza sa fie actualizat periodic.Democratii au castigat in aproape toate competitiile pentru Camera Reprezentantilor in care rezultatul era incert, si, conform proiectiilor, vor obtine numarul minim de mandate, 23, pentru a prelua controlul asupra acestei camere a Congresului. Pe de alta parte, republicanii au depasit asteptarile in cursele pentru Senat, urmand chiar sa obtina locuri suplimentare in aceasta camera a Congresului.Sondajul a scos la iveala o divizare in randul alegatoarelor, al caror vot s-a dovedit decisiv pentru castigurile electorale ale democratilor pentru Camera Reprezentantilor, ca si ale republicanilor in competitii-cheie pentru Senat.In Virginia, femeile au sprijinit candidatii democrati la Camera Reprezentantilor in proportie de 58%, fata de 39% care si-au dat votul republicanilor. In 2014, democratii au castigat voturile femeilor cu o marja de zece procente. In Virginia, democratii au obtinut trei mandate in plus pentru Camera Reprezentantilor fata de legislatura an ...citeste mai departe despre " Alegeri in SUA: Democratii, votati masiv de femei, minoritati etnice si tineri " pe Ziare.com